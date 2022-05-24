ВИДЕО | Тысячи эстонцев спели украинскую народную песню

Идея спеть вместе возникла у фотографа Каупо Киккаса, предпринимателя Энно Рацепа и композитора Йонаса Тарма, написавших для всемирно известной украинской песни хоровую партию на четыре голоса. Солировала 11-летняя украинская девочка Варвара Бражник, к которой присоединились тысячи певцов со всей Эстонии, в том числе Керсти Кальюлайд, Иво Линна, Кристьян Ярви, Аарне Салувеер, Тыну Кырвитс и более сотни хоров.

По словам Каупо Киккаса, цель акции состоит в том, чтобы продемонстрировать поддержку Украине и помочь собрать пожертвования для НКО "Слава Украине": "Важно донести до как можно большего числа людей во всем мире, что необходимо продолжать оказывать моральную поддержку Украине и предлагать пострадавшим от войны людям реальную помощь."

Композитор Йонас Тарм уверен, что песня, которую представили в воскресенье, имеет символическое значение. "Сегодня украинскую песню "Ой на лугу красная калина" исполняют многие музыканты по всему миру, потому что она объединяет и вселяет надежду. Поскольку традиция Эстонского певческого праздника тесно связана с независимостью, и мы чувствуем себя сильнее, когда поем в хоре, лучший способ выразить поддержку Украине — спеть эту песню вместе".

Энно Рятсеп стоит за то, чтобы мир не устал поддерживать Украину: "Мы не должны чувствовать усталость от войны, а также не должны привыкать и оставлять Украину в одиночестве! Именно поэтому совместное пение происходит именно сейчас, когда известие о трех месяцах войны уже стало для многих фоновым шумом, но Украина по-прежнему нуждается и в финансовой, и в духовной поддержке, и в этом цель нашего совместного пения".

Коллектив, исполнивший песню, собирает пожертвования для НКО "Слава Украине" с помощью видеоролика. Позвонив на телефоны, приведенные ниже, можно сделать пожертвование на поддержку Украины.

9002406 - 10€

9002407 - 25€

9002408 - 50€