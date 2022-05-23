23.05.2022, 16:31
ФОТО | На побережье Вормси и Хийумаа обнаружено масштабное загрязнение(1)
ФОТО: Ekspress Meedia | Päästeamet
На Хийумаа обнаружили загрязнение на северо-восточном и северном побережье на участке длиной около 50 километров. Загрязнение передвигается не по поверхности воды, а в прибрежных слоях воды. Источник загрязнения еще не установлен.
Загрязнение обнаружено в природной зоне, где нерестятся рыбы и гнездятся птицы. Пролив, островки и водные территории находятся под природной охраной.
Устранением загрязнения занимаются волости Вормси и Хийумаа, Департамент окружающей среды, Спасательный департамент и полиция. При помощи добровольцев в Вормси уже очистили около пяти километров.
Моделирование показывает, что источник загрязнения находится на севере Вормси, но на поверхности воды нет никаких следов.