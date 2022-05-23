ФОТО | На побережье Вормси и Хийумаа обнаружено масштабное загрязнение

Начиная с 19 мая, на пляжах Вормси и, начиная с 22 мая, на пляжах Хийумаа были обнаружены частицы загрязнения, похожие на мазут. На данный момент загрязнение обнаружено на северном и западном побережье Вормси на участке длиной в 15 километров и на окружающих островках.