Новости Эстонии
23.05.2022, 16:31

ФОТО | На побережье Вормси и Хийумаа обнаружено масштабное загрязнение

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Masuudireostus Vormsil ja Hiiumaal
Masuudireostus Vormsil ja Hiiumaal
ФОТО: Ekspress Meedia | Päästeamet

Начиная с 19 мая, на пляжах Вормси и, начиная с 22 мая, на пляжах Хийумаа были обнаружены частицы загрязнения, похожие на мазут. На данный момент загрязнение обнаружено на северном и западном побережье Вормси на участке длиной в 15 километров и на окружающих островках.

На Хийумаа обнаружили загрязнение на северо-восточном и северном побережье на участке длиной около 50 километров. Загрязнение передвигается не по поверхности воды, а в прибрежных слоях воды. Источник загрязнения еще не установлен.

Загрязнение обнаружено в природной зоне, где нерестятся рыбы и гнездятся птицы. Пролив, островки и водные территории находятся под природной охраной.

Устранением загрязнения занимаются волости Вормси и Хийумаа, Департамент окружающей среды, Спасательный департамент и полиция. При помощи добровольцев в Вормси уже очистили около пяти километров.

Моделирование показывает, что источник загрязнения находится на севере Вормси, но на поверхности воды нет никаких следов.

Masuudireostus Vormsil ja Hiiumaal

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