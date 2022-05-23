Новости Эстонии
23.05.2022, 14:50

Март Лаар: наступают тяжелые времена, нужно просто их пережить

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Mart Laar
Mart Laar
ФОТО: Ekspress Meedia | Kiur Kaasik

"Жизнь становится намного тяжелее. Рецессия грядет, вернее, уже наступила. Цены зашкаливают. Ситуация с военными беженцами становится все более обременительной", - констатирует Март Лаар в своей статье в Äripäev.

"Итак, что нас ждет в перспективе? Стремительно растущий внешний долг, надвигающийся кризис на экспортных рынках, нестабильность на фондовых биржах и рост кредитных ставок, голод в странах третьего мира и новый приток мигрантов, возможный энергетический кризис - список можно продолжать", - пишет Лаар.

Все эти трудности (и, возможно, многие другие) Эстонии сегодня просто необходимо преодолеть и двигаться вперед, считает политик. Война закончится нескоро. Нам нужно готовиться к длительному периоду противостояния и рационально распределять наши ресурсы.

"Короче говоря, будущее выглядит не столь прекрасно, как нам хотелось бы, но, вероятно, и не настолько мрачно, как некоторые опасаются", - резюмирует Март Лаар.

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