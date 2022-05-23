23.05.2022, 12:57
Полиция просит помощи в поисках 17-летней Кятлин. Ее жизни угрожает опасность
ФОТО: erakogu
Полиция просит помощи в поисках 17-летней Кятлин, которая 14 мая ушла из семейного дома в Раквере и до сих пор не вернулась.
Последний контакт с Кятлин был 19 мая. С большой долей вероятности тогда она находилась в Пярну. После этого полиции не удается определить ее местоположение. Согласно собранной информации, жизни и здоровью девушки может угрожать опасность.
Рост Кятлин 160 см, она среднего телосложения. Была одета в черную куртку с белым логотипом Nike, серые спортивные брюки и бежевые кроссовки Nike.
Полиция просит всех, кто знает местонахождение Кятлин, сообщить об этом по номеру 112.
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