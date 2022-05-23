В Пыхья-Таллинне медики скорой застряли в лифте вместе с пациентом, находившимся в тяжелом состоянии

22 мая в 19:26 центр тревоги получил сообщение о том, что на Палдиски мнт в столичном районе Пыхья-Таллинн бригада скорой помощи застряла в лифте с пациентом, который находится в тяжелом состоянии.

Прибывшие на место спасатели открыли дверь застрявшего между 8 и 9 этажами лифта в 19:40 и помогли медикам вместе с пациентом добраться до машины скорой помощи.

К этому времени приехал и специалист аварийной службы, который занялся ремонтом лифта.