23.05.2022, 12:45
В Пыхья-Таллинне медики скорой застряли в лифте вместе с пациентом, находившимся в тяжелом состоянии
ФОТО: Õhtuleht | Mari Luud
Вчера вечером в Пыхья-Таллинне сотрудники скорой помощи застряли в лифте вместе с пациентом.
22 мая в 19:26 центр тревоги получил сообщение о том, что на Палдиски мнт в столичном районе Пыхья-Таллинн бригада скорой помощи застряла в лифте с пациентом, который находится в тяжелом состоянии.
Прибывшие на место спасатели открыли дверь застрявшего между 8 и 9 этажами лифта в 19:40 и помогли медикам вместе с пациентом добраться до машины скорой помощи.
К этому времени приехал и специалист аварийной службы, который занялся ремонтом лифта.