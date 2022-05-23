Tallinna Vesi установит своим клиентам дистанционные водомеры

В 2021 году Tallinna Vesi провела пилотный проект с разными дистанционно считываемыми водомерами, чтобы найти самое надежное решение. «Летом прошлого года в рамках пилотного проекта мы выбрали самое современное решение, NBIoT, работающее при очень низком энергопотреблении, на очень большой территории и не требующее от предприятия отдельных инвестиций в строительство сети. В рамках пилотного проекта решение NBIoT было испытано на 250 счетчиках, установленных в разных местах Таллинна», — сказал Тимофеев.

Дистанционные счетчики имеют SIM-карту, через которую осуществляется передача данных о потреблении клиента, т. е. связь с сетью. Дистанционный счетчик может самостоятельно собирать данные о потреблении клиентом воды и автоматически передавать их предприятию водоснабжения. Это значит, что в дальнейшем клиентам Tallinna Vesi, у которых будет установлен дистанционный водомер, не нужно будет сообщать о показаниях своего счетчика.

Международный тендер по дистанционно считываемым водомерам завершился в начале мая. Победителем тендера стала технологическая компания Telia Eesti AS, с которой 17 мая 2022 года был заключен договор. Поставка первых новых счетчиков и их установка состоятся этим летом. Дистанционные водомеры будут устанавливаться по графику плановой регулировки счетчиков: в этом году — всем тем клиентам, у которых с момента последней регулировки прошло 5 лет. Весь регион обслуживания будет покрыт дистанционными водомерами к 2026 году.

Дистанционные водомеры будут установлены всем частным лицам и предприятиям, напрямую заключившим договор с Tallinna Vesi. По словам исполнительного директора Tallinna Vesi Александра Тимофеева , установка интеллектуальных счетчиков — это большой шаг предприятия в направлении цифровизации процессов, который также сделает ежемесячные расчеты удобнее для клиентов. «Мы провели тендер, по результатам которого договор о поставке дистанционно считываемых водомеров и о передаче данных через ее сеть был заключен с Telia. У нас в общей сложности 23 900 договорных клиентов, первые из которых получат дистанционные счетчики уже этим летом».

По словам Хольгера Хальянда, руководителя подразделения по работе с бизнес-клиентами Telia Eesti AS, предлагающей сетевую услугу, автоматизированная передача показаний водомеров — это важный шаг вперед как с точки зрения точности данных, так и в плане удобства использования. «Сфера IoT в Эстонии развивается очень быстро, и в последние годы все чаще появляются новые возможности для удаленного считывания данных. Сегодня в сеть IoT Telia подключены тысячи устройств, и возможности дистанционного считывания данных используются в самых разных областях, например при измерении потребления газа, электроэнергии и централизованного теплоснабжения, а также при обработке данных», — сказал Хальянд.

«Главные преимущества интеллектуальных счетчиков — это скорость и точность передачи данных, а также безопасность и надежность. Кроме данных о потреблении, умный счетчик сообщит также о неисправностях и ненадлежащем использовании воды», — добавил он. Это позволит предприятию водоснабжения эффективнее следить за своей сетью и обнаруживать утечки как в собственных трубах, так и в трубах клиента, что, в свою очередь, будет способствовать поддержанию чистоты воды и экономии ресурсов на ее очистку.

Счетчики на решении NBIoT используются и другими инфраструктурными предприятиями Эстонии: в сфере водоснабжения в прошлом году их стали применять, например, Haapsalu Veevärk и Pärnu Vesi.

Важная информация для клиентов Tallinna Vesi в связи с установкой дистанционных водомеров

· Дистанционные водомеры будут устанавливаться по графику плановой регулировки счетчиков: в этом году — всем тем клиентам, у которых с момента последней регулировки прошло 5 лет.

· Дистанционные водомеры будут установлены всем частным лицам и предприятиям, напрямую заключившим договор с Tallinna Vesi.

· В случае многоквартирных домов договор с Tallinna Vesi напрямую заключен у квартирного товарищества, и его главный счетчик будет заменен дистанционным.