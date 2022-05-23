Tallinna Vesi установит своим клиентам дистанционные водомеры
Этим летом AS Tallinna Vesi приступает к установке дистанционных интеллектуальных счетчиков и не позднее 2026 года заменит водомеры всем клиентам своего региона обслуживания, чтобы людям не нужно было больше предоставлять показания счетчиков.
Дистанционные водомеры будут установлены всем частным лицам и предприятиям, напрямую заключившим договор с Tallinna Vesi. По словам исполнительного директора Tallinna Vesi Александра Тимофеева, установка интеллектуальных счетчиков — это большой шаг предприятия в направлении цифровизации процессов, который также сделает ежемесячные расчеты удобнее для клиентов. «Мы провели тендер, по результатам которого договор о поставке дистанционно считываемых водомеров и о передаче данных через ее сеть был заключен с Telia. У нас в общей сложности 23 900 договорных клиентов, первые из которых получат дистанционные счетчики уже этим летом».
Международный тендер по дистанционно считываемым водомерам завершился в начале мая. Победителем тендера стала технологическая компания Telia Eesti AS, с которой 17 мая 2022 года был заключен договор. Поставка первых новых счетчиков и их установка состоятся этим летом. Дистанционные водомеры будут устанавливаться по графику плановой регулировки счетчиков: в этом году — всем тем клиентам, у которых с момента последней регулировки прошло 5 лет. Весь регион обслуживания будет покрыт дистанционными водомерами к 2026 году.
Дистанционные счетчики имеют SIM-карту, через которую осуществляется передача данных о потреблении клиента, т. е. связь с сетью. Дистанционный счетчик может самостоятельно собирать данные о потреблении клиентом воды и автоматически передавать их предприятию водоснабжения. Это значит, что в дальнейшем клиентам Tallinna Vesi, у которых будет установлен дистанционный водомер, не нужно будет сообщать о показаниях своего счетчика.
В 2021 году Tallinna Vesi провела пилотный проект с разными дистанционно считываемыми водомерами, чтобы найти самое надежное решение. «Летом прошлого года в рамках пилотного проекта мы выбрали самое современное решение, NBIoT, работающее при очень низком энергопотреблении, на очень большой территории и не требующее от предприятия отдельных инвестиций в строительство сети. В рамках пилотного проекта решение NBIoT было испытано на 250 счетчиках, установленных в разных местах Таллинна», — сказал Тимофеев.
По словам Хольгера Хальянда, руководителя подразделения по работе с бизнес-клиентами Telia Eesti AS, предлагающей сетевую услугу, автоматизированная передача показаний водомеров — это важный шаг вперед как с точки зрения точности данных, так и в плане удобства использования. «Сфера IoT в Эстонии развивается очень быстро, и в последние годы все чаще появляются новые возможности для удаленного считывания данных. Сегодня в сеть IoT Telia подключены тысячи устройств, и возможности дистанционного считывания данных используются в самых разных областях, например при измерении потребления газа, электроэнергии и централизованного теплоснабжения, а также при обработке данных», — сказал Хальянд.
«Главные преимущества интеллектуальных счетчиков — это скорость и точность передачи данных, а также безопасность и надежность. Кроме данных о потреблении, умный счетчик сообщит также о неисправностях и ненадлежащем использовании воды», — добавил он. Это позволит предприятию водоснабжения эффективнее следить за своей сетью и обнаруживать утечки как в собственных трубах, так и в трубах клиента, что, в свою очередь, будет способствовать поддержанию чистоты воды и экономии ресурсов на ее очистку.
Счетчики на решении NBIoT используются и другими инфраструктурными предприятиями Эстонии: в сфере водоснабжения в прошлом году их стали применять, например, Haapsalu Veevärk и Pärnu Vesi.
Важная информация для клиентов Tallinna Vesi в связи с установкой дистанционных водомеров
· Дистанционные водомеры будут устанавливаться по графику плановой регулировки счетчиков: в этом году — всем тем клиентам, у которых с момента последней регулировки прошло 5 лет.
· Дистанционные водомеры будут установлены всем частным лицам и предприятиям, напрямую заключившим договор с Tallinna Vesi.
· В случае многоквартирных домов договор с Tallinna Vesi напрямую заключен у квартирного товарищества, и его главный счетчик будет заменен дистанционным.
· Установкой, обслуживанием и проверкой промежуточных водомеров в квартирах будет заниматься квартирное товарищество. Во многих новых многоквартирных домах счетчики с дистанционным считыванием показаний уже используются. О том, планируют ли квартирные товарищества более старых многоквартирных домов переходить на дистанционные водомеры, жители могут узнать у самих товариществ.
· Клиентам для замены водомера ничего делать не нужно — Tallinna Vesi сообщит, когда с момента последней регулировки водомера пройдет 5 лет, и договорится о времени установки нового счетчика.
· Замена счетчика для клиентов бесплатна.
· Клиенты, использующие дистанционные водомеры, в дальнейшем смогут с их помощью и сами следить за объемом потребляемой воды.
AS Tallinna Vesi — крупнейшее в Эстонии предприятие водоснабжения, обслуживающее более 23 900 бытовых и коммерческих клиентов, а также 470 000 конечных потребителей в Таллинне и его окрестностях — в городах Маарду и Сауэ, а также волости Харку. Акции Tallinna Vesi котируются в основном списке биржи Nasdaq Tallinn. Крупнейшими акционерами компании являются город Таллинн (55,06%) и энергетический концерн Utilitas (20,36%). 24,58% акций компании свободно торгуются на бирже Nasdaq Tallinn.