Новости Эстонии
23.05.2022, 13:30

Созвавший экстренное совещание правления центристов Лаатс: за 10 месяцев до выборов менять правительство нерационально

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Урмо Соонвальд
Урмо Соонвальд urmo.soonvald@delfi.ee
Mustamäe linnaosa vanem Lauri Laats
Mustamäe linnaosa vanem Lauri Laats
ФОТО: Ekspress Meedia | Kiur Kaasik

Старейшина района Мустамяэ Лаури Лаатс, получивший на последних местных выборах почти в три раза больше голосов, чем председатель Центристской партии Юри Ратас, говорит, что споры вокруг законопроекта о детских пособиях не могут изменить понятие коалиции-оппозиции, поскольку в противном случае ни один правительственный союз не будет работать.


Насколько известно Delfi, что инициатива Лаатса была продиктована желанием городских руководителей-центристов сдержать и разобраться в единоличном соло лидеров парламентской фракции партии Юри Ратаса и Яануса Карилайда.

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