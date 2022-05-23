Созвавший экстренное совещание правления центристов Лаатс: за 10 месяцев до выборов менять правительство нерационально

Старейшина района Мустамяэ Лаури Лаатс, получивший на последних местных выборах почти в три раза больше голосов, чем председатель Центристской партии Юри Ратас, говорит, что споры вокруг законопроекта о детских пособиях не могут изменить понятие коалиции-оппозиции, поскольку в противном случае ни один правительственный союз не будет работать.