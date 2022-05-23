ФОТО | Калле Рованпера оккупировал высшую ступень пьедестала

На подиум также попали Элфин Эванс («Тойота») и Дани Сордо («Хендэ»). Ранее Рованпера победил в Швеции и Хорватии.

Легендарные Себастьян Леб и Себастьян Ожье не добились успеха: Леб сошел после аварии, а Ожье получил два прокола, также стал участником инцидента и завершил этап с двухчасовым отставанием от лидера.