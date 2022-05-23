ФОТО | Калле Рованпера оккупировал высшую ступень пьедестала
21-летний финский гонщик «Тойоты» Калле Рованпера одержал третью подряд победу, выиграв Ралли Португалии, и оторвался от соперников в чемпионате.
На подиум также попали Элфин Эванс («Тойота») и Дани Сордо («Хендэ»). Ранее Рованпера победил в Швеции и Хорватии.
Легендарные Себастьян Леб и Себастьян Ожье не добились успеха: Леб сошел после аварии, а Ожье получил два прокола, также стал участником инцидента и завершил этап с двухчасовым отставанием от лидера.
Чемпионат мира по ралли
Ралли Португалии
19-22 мая 2022 года
Топ-10
1. Калле Рованпера («Тойота») – 3:44.19,2
2. Элфин Эванс («Тойота») +15,2
3. Дани Сордо («Хендэ») +2.17,3
4. Такамото Кацута («Тойота») +2.19,4
5. Тьерри Невилль («Хендэ») +2.37,8
6. Отт Тянак («Хендэ») +4.45,7
7. Пьер-Луи Лубе («Форд») +5.52,1
8. Крейг Брин («Форд») +7.03,4
9. Адриен Фурмо («Форд») +8.09,6
10. Йоан Россель («Ситроен», WRC2) +13.48.9
Итоги Мировой серии после Ралли Португалии:
1. Калле Рованпера - 106 пунктов
2. Тьерри Невилль 60
3. Такамото Кацута 38
4. Отт Тянак 37
5. Элфин Эванс 36
6. Крейг Брин 34
7. Себастьян Леб 27