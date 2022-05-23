WRC
23.05.2022, 10:07

ФОТО | Калле Рованпера оккупировал высшую ступень пьедестала

 
Madis Kalvet
Madis Kalvet madis.kalvet@epl.ee
Калле Рованпера
Калле Рованпера
ФОТО: Ekspress Meedia | Margus Pahv

21-летний финский гонщик «Тойоты» Калле Рованпера одержал третью подряд победу, выиграв Ралли Португалии, и оторвался от соперников в чемпионате.

На подиум также попали Элфин Эванс («Тойота») и Дани Сордо («Хендэ»). Ранее Рованпера победил в Швеции и Хорватии.

Легендарные Себастьян Леб и Себастьян Ожье не добились успеха: Леб сошел после аварии, а Ожье получил два прокола, также стал участником инцидента и завершил этап с двухчасовым отставанием от лидера.

Чемпионат мира по ралли

Ралли Португалии

19-22 мая 2022 года

Топ-10

1. Калле Рованпера («Тойота») – 3:44.19,2

2. Элфин Эванс («Тойота») +15,2

3. Дани Сордо («Хендэ») +2.17,3

4. Такамото Кацута («Тойота») +2.19,4

5. Тьерри Невилль («Хендэ») +2.37,8

6. Отт Тянак («Хендэ») +4.45,7

7. Пьер-Луи Лубе («Форд») +5.52,1

8. Крейг Брин («Форд») +7.03,4

9. Адриен Фурмо («Форд») +8.09,6

10. Йоан Россель («Ситроен», WRC2) +13.48.9

Итоги Мировой серии после Ралли Португалии:

1. Калле Рованпера - 106 пунктов

2. Тьерри Невилль 60

3. Такамото Кацута 38

4. Отт Тянак 37

5. Элфин Эванс 36

6. Крейг Брин 34

7. Себастьян Леб 27

Оставить комментарий Читать комментарии
RusDelfi
Закладка
Поделиться
Комментарии