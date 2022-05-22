Новости Эстонии
22.05.2022, 11:05

Четверть эстонских женщин экономически зависят от своего партнера

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Eva-Lotta Kivi
naised on palju vähem vabad rahalisi otsuseid langetama.
naised on palju vähem vabad rahalisi otsuseid langetama.
ФОТО: Shutterstock

Согласно недавнему исследованию SEB Pank, 25% женщин оказались бы в затруднительном финансовом положении, если бы потеряли поддержку своего супруга или партнера.

Экономическая зависимость мужчин от партнерши в три раза ниже и составляет около восьми процентов во всех трех странах Балтии.

"Это также отражено в статистике банка - 42 процента пользователей самого простого инвестиционного продукта Roboinvestor составляют женщины, а также женщины составляют 27 процентов начинающих предпринимателей. В результате только 28 процентов женщин чувствуют себя финансово обеспеченными на пенсии".

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