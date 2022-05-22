"Фортанга": в Украине погиб племянник замминистра обороны РФ Юнус-Бека Евкурова
Командир десантно-штурмовой роты Адам Хамхоев, который приходится племянником заместителю главы Минобороны РФ Юнус-Беку Евкурову, в ночь на 21 мая погиб в бою в Украине. Об этом сообщает Meduza и ингушское издание "Фортанга", ссылаясь на слова "информированного источника".
По словам собеседника издания, Хамхоев был "достойным парнем", а Евкуров ему "помогал, строил карьеру".
О гибели в Украине Адама Хамхоева также сообщило издание The Magas Times, сославшееся на "офицерский корпус Республики Ингушетия" По его данным, 22 мая тело погибшего собираются привезти в ингушский Карабулак.
По информации ингушских СМИ, Адам Хамхоев — выпускник Рязанского высшего воздушно-десантного командного училища. Он проходил военную службу в части в Ульяновске.
Юнус-Бек Евкуров с июля 2019 года занимает пост заместителя министра обороны РФ. До этого он в течение 12 лет возглавлял Ингушетию. В декабре 2021 года Евкурову присвоили звание генерал-полковника.