"Фортанга": в Украине погиб племянник замминистра обороны РФ Юнус-Бека Евкурова

По словам собеседника издания, Хамхоев был "достойным парнем", а Евкуров ему "помогал, строил карьеру".

О гибели в Украине Адама Хамхоева также сообщило издание The Magas Times, сославшееся на "офицерский корпус Республики Ингушетия" По его данным, 22 мая тело погибшего собираются привезти в ингушский Карабулак.

По информации ингушских СМИ, Адам Хамхоев — выпускник Рязанского высшего воздушно-десантного командного училища. Он проходил военную службу в части в Ульяновске.

Юнус-Бек Евкуров с июля 2019 года занимает пост заместителя министра обороны РФ. До этого он в течение 12 лет возглавлял Ингушетию. В декабре 2021 года Евкурову присвоили звание генерал-полковника.