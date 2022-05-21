ATP и WTA лишили "Уимблдон" рейтинговых очков за отстранение игроков из России и Беларуси

«Для нашего тура основополагающее значение имеет возможность игроков любой национальности участвовать в турнирах на основе заслуг и без дискриминации. Решение «Уимблдона» подрывает этот принцип и целостность рейтинговой системы ATP. Также это противоречит нашему соглашению о рейтингах», – сказано в заявлении ATP, пишет Sports.ru.

Сообщается, что туры не станут замораживать прошлогодние очки – в июле они спишутся в полном объеме.

При этом турниры ATP и WTA в Британии лишаться очков не будут, потому что в периоды их проведения у отстраненных есть другие возможности выступать.

Также стало известно, что ITF лишила «Уимблдон» юниорских очков.

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