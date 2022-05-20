Премьер-министр и эстонские предприниматели едут в Швецию в исторический момент

С 24 по 25 мая премьер-министр Кая Каллас вместе с эстонскими предпринимателями будет находиться с официальным визитом в Королевстве Швеция. Цель визита — укрепить двусторонние отношения между Эстонией и Швецией, а также поддержать эстонских предпринимателей в налаживании связей и сотрудничестве со шведскими коллегами в сфере устойчивого развития и зеленого перехода, - сообщает коммуникационное бюро правительства.

По словам премьер-министра Каи Каллас, в ходе визита в фокусе будут экологичные и способствующие зеленому переходу технологии, в том числе в сфере умных городов, передвижения и дигитализации.

Премьер-министр Каллас отметила, что визит состоится в то время, когда Швеция только что совершила исторический шаг, решив присоединиться к НАТО. "Мы будем всесторонне поддерживать Швецию на протяжении всего процесса присоединения. В тесном сотрудничестве мы продолжим противостоять общим угрозам и встречать общие вызовы как во время присоединения Швеции к НАТО, так и в качестве союзников по альянсу, каковыми станем уже скоро".

На двусторонней встрече с премьер-министром Швеции Магдаленой Андерссон помимо сотрудничества в сфере обороны будут также обсуждаться возможности помочь Украине.