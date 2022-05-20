ФОТО | На озере Харку вновь установлен бассейн под открытым небом

По словам старейшины Хааберсти Олега Сильянова, в районе Хааберсти полным ходом идёт подготовка к наступающему пляжному сезону, который стартует 1 июня. «Несмотря на прогноз погоды, который пока не обещает наступление пляжной погоды в ближайшее время, бассейн под открытым небом на озере Харку уже установлен», - сказал старейшина и добавил, что в прошлом году бассейн по открытым небом стал очень популярным местом для купания. «На зимний период бассейн под открытым небом необходимо демонтировать, чтобы лед его не сломал. Но теперь бассейн снова установлен на привычном месте. В бассейне под открытым небом 3 дорожки, по краям которых находится стена для отталкивания для более удобного разворота плавающих. Длина дорожки составляет 25 метров и ширина - 2,5 метра. Глубина воды в бассейне - в среднем 1,6 метра», - сказал Сильянов.