ФОТО | На озере Харку вновь установлен бассейн под открытым небом
По словам старейшины Хааберсти Олега Сильянова, в районе Хааберсти полным ходом идёт подготовка к наступающему пляжному сезону, который стартует 1 июня. «Несмотря на прогноз погоды, который пока не обещает наступление пляжной погоды в ближайшее время, бассейн под открытым небом на озере Харку уже установлен», - сказал старейшина и добавил, что в прошлом году бассейн по открытым небом стал очень популярным местом для купания. «На зимний период бассейн под открытым небом необходимо демонтировать, чтобы лед его не сломал. Но теперь бассейн снова установлен на привычном месте. В бассейне под открытым небом 3 дорожки, по краям которых находится стена для отталкивания для более удобного разворота плавающих. Длина дорожки составляет 25 метров и ширина - 2,5 метра. Глубина воды в бассейне - в среднем 1,6 метра», - сказал Сильянов.
«1 июня на пляжах Какумяэ и озере Харку, а также на территории бассейна под открытым небом приступает к работе береговая охрана. Услугу береговой охраны оказывает G4S Eesti. У спасателей G4S Eesti многолетний опыт работы по охране пляжей Таллинна», - сказал Сильянов и добавил, что нахождение и плавание в бассейне под открытым небом - под свою ответственность. «В непосредственной близости от входа в бассейн под открытым небом установлены информационные таблички с правилами поведения в бассейне, которым необходимо следовать», - подчеркнул старейшина.
«К 1 июня, когда официально открывается пляжный сезон, пляжи района Хааберсти будут приведены в порядок, будет просеян песок, установлены мусорные урны и кабинки для переодевания, а также для безопасности отдыхающих будет обеспечена пляжная охрана», - пообещал старейшина.
Бассейн под открытым небом на озере Харку установлен по заказу управы района Хааберсти.