Нужна ваша помощь! 17-летнему Сергею необходимы дорогостоящие лекарства

«Лекарство не лечит совсем, но врачи надеются, что станет лучше, – говорит Диана. – У Сергея в этом году начались проблемы с глотанием жидкости. Она попадает в дыхательные пути, что может привести к летальному исходу. Уже было решено делать операцию, ставить гастростому. Но так как нашли лекарство, операцию решили пока отложить».

«Это медленно прогрессирующее заболевание. У Сергея инфантильная его форма, которая выражается именно в поражение нервной системы. У него есть нарушение походки, неуклюжесть, проблемы с речью, замедленное умственное развитие, нарушение координации и эпилепсия», – говорит лечащий врач Сергея, генетик Катрин Ыунап.

Заболевание Ниманна-Пика неизлечимо. Об этом семью Сергея сразу поставили в известность. Болезнь возникает из-за генетической мутации. В результате поражаются нервная система, внутренние органы, дыхательная система, появляется задержка в развитии, припадки, нарушения координации движения, и в итоге наступает летальный исход. По некоторым данным, прогноз для длительности жизни при заболевании типа С составляет 10–20 лет с момента постановки диагноза.

«У нас с мужем четверо детей. Сергей – старший, еще три девочки, – говорит мама Диана. – Муж работает посменно. Я, конечно, не работаю. Сергею все время нужна помощь, да и младшая дочка еще маленькая».

Сергей родился внешне здоровым ребенком, тяжелый диагноз ему был поставлен только несколько лет назад. Под гнетом этого диагноза теперь живет вся семья.

30 000 евро это пока лишь начальная сумма, о которой говорит лечащий врач Сергея, генетик Катрин Ыунап из Клиники Тартуского университета. Какие вложения понадобятся в дальнейшем, еще никто не знает.

Редкое генетическое заболевание Ниманна-Пика типа С встречается у одного человека из 150 тысяч. К несчастью, таким человеком стал молодой парень из Кохтла-Ярве Сергей Суворов. Сейчас он не может вести жизнь обычного подростка, не может обходиться без постоянной помощи и опеки родителей. А чтобы у парня появилась возможность продлить свою жизнь, ему требуется лекарство за 30 000 евро.

«Нам говорили: смотрите, наблюдайте. Мы каждые полгода наблюдались у врача. Сильного прогрессирования болезни у него не было до тех пор, пока не начались эпилептические припадки. Тогда он попал в Тарту в интенсивную терапию, где его с трудом вывели из этого состояния. Потом он лежал в психиатрической клинике. Нам выписали лекарство. Припадки прекратились. И вот недавно генетик мне позвонила и сказала, что есть возможность получить лекарство, которое может помочь от прогрессирования болезни», – говорит Диана.

«Затем у него взяли анализы на генетические заболевания, и в 2018 году поставили диагноз. Два года назад заболевание стало сильно прогрессировать. Сергей сам уже не может выходить на улицу. Хотя еще в прошлом году, когда он заканчивал девятый класс, он мог ходить в школу. Теперь уже никак. По лестницам мы его спускаем. Дома он еще может сам передвигаться», – рассказывает Диана.

В 13 лет Сергей с мамой обратились к семейному врачу, поскольку ходить мальчик стал еще хуже. Его направили к неврологу в Тарту. Рентгеновские снимки показали, что в отношении костей с ногами все в порядке. Никто не понимал, почему Сергею все сложнее ходить.

«Мы с мужем это списывали на то, что он не ходил в детский сад, не общался со сверстниками, – рассказывает мама. – Позднее он начал сильно косолапить. Ортопед сказал, что к десяти годам это нормализуется. Учился он хорошо. Занимался с логопедами, речь выровнялась. Но косолапость все ухудшалась. Также мелкая моторика страдала, плохо держал в руках предметы. Со временем у него сильно испортился почерк».

Диана рассказывает, что в детстве Сергей был здоровым ребенком. Но он долго не разговаривал. В первом классе учителя его почти не понимали.

Сейчас жизнь Сергея в основном проходит в стенах дома. На прогулки он выходит с родителями в инвалидном кресле. Также он посещает дневной центр. Того, что он болен, сам Сергей не осознает.

«Он понимает, что плохо ходит. Но то, что есть проблемы с развитием, он не осознает. Конечно, ему хотелось бы и ходить, и гулять, и девушку завести. Он спрашивал, а куда ему идти учиться, а куда работать. Я совсем недавно ему объяснила, что он болеет, работать он не может. Он спросил, на что он будет жить. Я объяснила, что он получает деньги, что ему платят пособия. Пытаюсь ему объяснить, что нужно принимать лекарства, чтобы было лучше, но он вроде сначала понимает, а потом опять как будто забывает. Конечно, того, что это совсем неизлечимо и что он, возможно, навсегда таким останется, мы ему не говорим», – рассказывает мама.

Младшие же девочки понимают, что происходит с их братом. Довелось им видеть и его припадки, которые, несомненно, были пугающими.

«Поначалу припадки случались очень часто. По ночам мы спали с мужем по очереди, потому что надо было караулить Сережу. Он был совсем в тяжелом состоянии, безвольный, словно овощ. Первый раз, когда это случилось, я ничего не поняла сначала. Зашла в комнату, а он лежит не двигается, не говорит. Мы вызвали скорую помощь. Врачи сразу предположили, что это эпилепсия. Дали лекарство, он через время пришел в себя. Во второй раз, когда это случилось, я была одна с детьми. Опять вызвала скорую. Минут двадцать у нас не получалось дать ему лекарство, т. к. он был буйный. Потом со спасателями Сережу спустили вниз, увезли в больницу в Пуру. После позвонили, попросили забрать. Но спустя недолгое время снова случился припадок, и затем его уже отправили на реанимобиле в Тарту», – вспоминает женщина.

Обследования подтвердили, что на фоне генетического заболевания у Сергея развилась и эпилепсия. Это сопровождалось и нарушениями сна. Сейчас приступы эпилепсии блокирует лекарство.

Надежда продлить жизнь