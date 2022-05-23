"Не знаешь, что хуже: жить в чужой стране, или быть дома, но под бомбами". Почему украинцы покидают Эстонию

Александра отчаялась искать жилье в Таллинне. «И хоть здесь я уже и устроилась на работу, и есть небольшие сбережения для съема жилья, найти варианты, где жить — у меня нет», — сокрушается украинка. «Я просто в отчаянии. И всерьез рассматриваю главный вариант — вернуться домой, в Украину». Беженка рассказывает, что все то жилье, которое она находит, стартует от 400 евро.