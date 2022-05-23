Новости Эстонии
23.05.2022, 20:59

"Не знаешь, что хуже: жить в чужой стране, или быть дома, но под бомбами". Почему украинцы покидают Эстонию

 
Марина Бегункова
šeremetjevo lennujaam
šeremetjevo lennujaam
ФОТО: Ekspress Meedia | Julia Tomberg

Проблема поиска съемного жилья в столице Эстонии с каждым днем встает все острее. Сотни объявлений от украинских беженцев в соцсетях по поиску квартир. Тысячи просмотров на специализированных сайтах. RusDelfi поговорил с теми, кто почти потерял надежду остаться в Эстонии и планирует вернуться в Украину.

Александра отчаялась искать жилье в Таллинне. «И хоть здесь я уже и устроилась на работу, и есть небольшие сбережения для съема жилья, найти варианты, где жить — у меня нет», — сокрушается украинка. «Я просто в отчаянии. И всерьез рассматриваю главный вариант — вернуться домой, в Украину». Беженка рассказывает, что все то жилье, которое она находит, стартует от 400 евро.

«Моя зарплата сейчас — 800 евро. Отдавать половину за квартиру, еще 200 евро сверху за коммунальные? А на еду что? За что жить? Лучше уеду домой. Худо-бедно продержусь там», - говорит она.

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