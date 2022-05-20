Склонность жителей Эстонии к инвестированию побуждает к действию и мошенников. Что важно помнить?
По словам специалиста банка Luminor по борьбе с мошенничеством Вейко Кийка, наряду с возросшим интересом жителей Эстонии к инвестированию, инвестиционные мошенники также начали действовать. Мошенники в основном пытаются заставить людей принимать инвестиционные решения в отношении продуктов, которые ничего не стоят или которых на самом деле не существует.
"В прошлом году интерес к инвестированию вырос в Эстонии исключительно быстро. Активность повысилась благодаря первым поступлениям платежей из пенсионных фондов второй ступени. Готовностью новых и зачастую неопытных розничных инвесторов начать приумножать свои деньги воспользовались и мошенники", – сказал Кийк.
По данным полиции, в прошлом году жертвами инвестиционного мошенничества стали 315 человек, а общий ущерб составил 4,8 млн евро. Среди жертв есть говорящие на эстонском и русском языках, как мужчины так и женщины. Русский и английский языки являются основными языками, используемыми в схемах инвестиционного мошенничества.
По словам Кийка, инвестиционное мошенничество может затрагивать различные классы активов, такие как акции, опционы и криптовалюты, и мошенники используют ложную информацию и выдуманные возможности, чтобы убедить людей перевести им свои деньги. Первоначальный контакт с жертвой часто осуществляется по телефону, но в последнее время также увеличилось количество ознакомительных электронных писем, предлагающих инвестиционные возможности после нескольких дней общения в чате.
"Мошенники не дремлют, и единственной эффективной мерой противодействия им является повышение осведомленности об опасности. Самым прямым признаком мошенничества является ситуация, когда кто-то требует действовать немедленно или хотят быстро получить ваши данные. Это особенно актуально при передаче банковских реквизитов, а также при загрузке какого-либо программного обеспечения на ваше устройство. К нежелательным телефонным звонкам и случайно найденным рекламным объявлениям всегда следует относиться скептически", – добавил специалист Luminor по предотвращению мошенничества.
В отношении инвестиционного мошенничества важно помнить следующее:
особое внимание следует обращать на предложения, обещающие необычайно высокую доходность или быструю прибыль без риска;
инвестиционные аферы обычно рекламируются как срочные, чтобы побудить людей к немедленным действиям;
мошенники обычно полагаются на страх людей упустить некую возможность, что заставляет жертву действовать на эмоциях;
возможности представлены в виде персонализированных предложений, о которых нельзя рассказывать другим людям;
если вы не уверены в продукте или не полностью понимаете его, настоятельно рекомендуется прекратить инвестирование до тех пор, пока вы не будете абсолютно уверены в подлинности компании, в которую вы инвестируете, и не поймете все связанные с этим риски;
если вы перевели деньги мошенникам или потеряли деньги со своего счета, вам следует немедленно обратиться в банк и полицию.