Назван бюджет теннисного турнира WTA в Таллинне

Такие данные в пятницу в прямом эфире утреннего шоу "Кофе+" на телеканале ETV+ раскрыл член правления Союза тенниса Эстонии Тоомас Куум, пишет rus.err.ee.

"Изначально предполагалось, что бюджет составит примерно 1,5 млн евро, но в итоге эта цифра была снижена до 1,2 млн евро", - сказал Куум.

Треть бюджета составит дотация от Таллинна.

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