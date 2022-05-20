20.05.2022, 11:02
Назван бюджет теннисного турнира WTA в Таллинне
ФОТО: Ekspress Meedia | Ilmar Saabas
Бюджет теннисного турнира категории WTA 250, который осенью впервые пройдет в Таллинне, составит около 1,2 млн евро.
Такие данные в пятницу в прямом эфире утреннего шоу "Кофе+" на телеканале ETV+ раскрыл член правления Союза тенниса Эстонии Тоомас Куум, пишет rus.err.ee.
"Изначально предполагалось, что бюджет составит примерно 1,5 млн евро, но в итоге эта цифра была снижена до 1,2 млн евро", - сказал Куум.
Треть бюджета составит дотация от Таллинна.
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