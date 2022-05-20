В Таллинне хотят увеличить количество уроков эстонского языка в начальной школе

На заседании городского собрания Таллинна в четверг представители Центристской фракции поручили мэрии столицы обратиться к Министерству образования и науки с предложением изменить государственную учебную программу основной школы. Цель предложения – сделать эффективнее обучение эстонскому языку на первой школьной ступени (1-3 классы), увеличив количество уроков эстонского языка как второго с нынешних двух до пяти в неделю. Также предложение предусматривает преобразование пилотного проекта «Профессиональный учитель эстонского языка» в постоянно действующую программу.

Один из авторов предложения, директор Ласнамяэской гимназии и Ласнамяэской русской гимназии Андрей Канте отметил, что в обществе много говорится о недостаточном уровне владения эстонским языком учениками школ с русским языком обучения, но при этом таким ученикам десятилетиями не могут обеспечить эффективное обучение эстонскому языку как второму. «В течение тридцати лет в эстонской системе образования существует положение, при котором на первой школьной ступени в школах с русским языком обучения уроков эстонского в неделю – всего два, чего, разумеется, недостаточно, – сказал Канте. – Наше предложение – увеличить количество этих уроков до пяти в неделю, чтобы уже в начале школьного пути дети могли эффективно изучать эстонский. После этого им будет намного проще продолжать учить язык на следующих школьных ступенях, где какая-то часть предметов уже преподается на эстонском языке».

По словам Андрея Канте, для такого шага требуется внести изменения в распоряжение Правительства ЭР №1 «Государственная учебная программа основной школы», поэтому депутаты Центристской фракции столичного горсобрания обратились к мэрии с просьбой сделать соответствующее предложение Министерству образования.