В Таллинне хотят увеличить количество уроков эстонского языка в начальной школе(4)
Центристская фракция Таллиннского горсобрания предлагает ощутимо увеличить количество уроков эстонского языка как второго в начальной школе.
На заседании городского собрания Таллинна в четверг представители Центристской фракции поручили мэрии столицы обратиться к Министерству образования и науки с предложением изменить государственную учебную программу основной школы. Цель предложения – сделать эффективнее обучение эстонскому языку на первой школьной ступени (1-3 классы), увеличив количество уроков эстонского языка как второго с нынешних двух до пяти в неделю. Также предложение предусматривает преобразование пилотного проекта «Профессиональный учитель эстонского языка» в постоянно действующую программу.
Один из авторов предложения, директор Ласнамяэской гимназии и Ласнамяэской русской гимназии Андрей Канте отметил, что в обществе много говорится о недостаточном уровне владения эстонским языком учениками школ с русским языком обучения, но при этом таким ученикам десятилетиями не могут обеспечить эффективное обучение эстонскому языку как второму. «В течение тридцати лет в эстонской системе образования существует положение, при котором на первой школьной ступени в школах с русским языком обучения уроков эстонского в неделю – всего два, чего, разумеется, недостаточно, – сказал Канте. – Наше предложение – увеличить количество этих уроков до пяти в неделю, чтобы уже в начале школьного пути дети могли эффективно изучать эстонский. После этого им будет намного проще продолжать учить язык на следующих школьных ступенях, где какая-то часть предметов уже преподается на эстонском языке».
По словам Андрея Канте, для такого шага требуется внести изменения в распоряжение Правительства ЭР №1 «Государственная учебная программа основной школы», поэтому депутаты Центристской фракции столичного горсобрания обратились к мэрии с просьбой сделать соответствующее предложение Министерству образования.
«В обществе крайне высоки ожидания к владению государственным языком в отношении людей, для которых эстонский язык не является родным, поэтому нужно обеспечить всем детям в школах с русским языком обучения пять уроков эстонского в неделю. Только в этом случае мы можем требовать результатов. А увеличение числа уроков эстонского языка будет реально только в том случае, если государство в сотрудничестве с местными самоуправлениями сможет обеспечить приток учителей», – сказал Канте.
Отдельно центристы предложили преобразовать пилотный проект «Профессиональный учитель эстонского языка» в постоянно действующую программу. Проект предусмотрен для детских садов и школ, где в группе или классе учатся дети с неэстонским родным языком. Первые детсадовские группы присоединились к проекту в 2018 году, школы – осенью 2020 года. Цель – увеличить качество преподавания эстонского языка с помощью эстоноязычных учителей. По словам представивших проект решения депутатов, важно, чтобы в сотрудничестве города, государства и вузов обучение учителей эстонского языка велось на постоянной, а не проектной основе. Поэтому важно, чтобы данный проект был преобразован в постоянную программу.