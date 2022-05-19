Новости Эстонии
19.05.2022, 21:12

Эстония представлена на кинорынке Каннского фестиваля двумя работами

 
Sõprus Kino. Minski esietendus
Sõprus Kino. Minski esietendus
ФОТО: Ekspress Meedia | henri-kristian kirsip

С 17 по 28 мая, после двухлетнего перерыва, свои двери открыл Каннский кинофестиваль, Эстония покажет два фильма.

В этом году на кинорынке Каннского кинофестиваля будут представлены художественный фильм режиссера Бориса Гутса “Минск” и художественный фильм Яака Килми «Обратная башня».

Министр культуры Тийт Терик также отправится на Каннский кинофестиваль и кинорынок во Францию. С завтрашнего дня запланированы встречи с мировыми лидерами кино, а Эстония, Латвия и Литва подпишут соглашение о совместном участии стран Балтии в Европейском кинорынке 2023 года в Берлине.

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