Эстония представлена на кинорынке Каннского фестиваля двумя работами

В этом году на кинорынке Каннского кинофестиваля будут представлены художественный фильм режиссера Бориса Гутса “Минск” и художественный фильм Яака Килми «Обратная башня».

Министр культуры Тийт Терик также отправится на Каннский кинофестиваль и кинорынок во Францию. С завтрашнего дня запланированы встречи с мировыми лидерами кино, а Эстония, Латвия и Литва подпишут соглашение о совместном участии стран Балтии в Европейском кинорынке 2023 года в Берлине.