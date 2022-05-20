"Cдаем только гражданам Эстонии". Местные не хотят сдавать квартиры иностранцам?

На порталах по продаже и аренде недвижимости все чаще можно заметить объявления подобного содержания: сдаем квартиру только гражданам Эстонии, приезжих просьба не беспокоить. Особенно достается военным беженцам из Украины, которым сейчас в срочно порядке нужно искать место для жилья.

Государство обращает внимание на подобные объявления и занимается этой проблемой. Уполномоченная по равным возможностям Лийза Пакоста подтвердила RusDelfi, что данный случай - не единственный.

Как отмечают маклеры, подобные условия прописывают в объявлениях редко, однако желание арендатора говорить на одном языке с человеком, который будет жить в его квартире - по их словам, понять можно. С другой стороны, делать разницу между людьми по гражданству, национальности, знанию языков, наличию детей, статусу нахождения в стране - запрещено. За это грозит штраф или даже тюрьма.

"Дискриминация запрещена и наказуема, - говорит уполномоченная по вопросам равных возможностей Лийза Пакоста RusDelfi. - Дискриминация может привести к денежному взысканию за причинение вреда как с владельца жилья, так и с распространяющего подобные объявления маклера. Согласно параграфу 153 Уголовного кодекса, за повторные случаи дискриминации человека могут посадить в тюрьму".

Что делать, если квартиру не сдают?

К приезжим иностранцам нужно относиться так же, как и к гражданам Эстонии, подчеркивает Пакоста. Если человек сталкивается с дискриминацией во время поиска жилья, то об этом можно сообщить уполномоченной по равным возможностям. "Напишите на э-почту avaldus@volinik.ee в свободной форме на подходящем для вас языке", - уточнила она.

Важно повысить осведомленность общественности, что нельзя выборочно предоставлять услуги только определенным группам. Необходимо сообщать о таких объявлениях, продолжила она. "Порталы также могли бы показать осведомленность и не публиковать подобные ​​дискриминирующие объявления", - резюмировала Лийза Пакоста.

Если вы сталкивались с подобными объявлениями при поиске работы, квартиры или в других областях, сообщайте об этом и нам по почте rus@delfi.ee