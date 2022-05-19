ВИДЕО | Правительство рассказало о новых решениях

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Правительство одобрило проекты протоколов о вступлении Финляндии и Швеции в НАТО и уполномочило посла Эстонии в НАТО подписать их. Протоколы о присоединении будут подписаны подписаны в ближайшее время, после чего должны быть одобрены парламентами всех стран альянса.

Каллас сообщила, что Эстония готовится к новой возможной вспышке коронавируса, подготовлен план действий на случай трех сценариев (омикрон, новый штамм по типу дельты и совершенно новый штамм, что было бы хуже всего). «Вирус заражает не государство, вирус заражает людей», - сказала премьер-министр, имея в виду, что многое зависит от поведения людей.

По словам Кийка, сейчас распространение вируса находится на низком уровне, имеет тенденцию к снижению, но в других странах мира, помимо Европы, растет и появляются новые штаммы. «Нужно быть готовыми к новым волнам, новым штаммам. Что намного лучше, чем раньше, так это то, что мы смогли подготовиться, три четверти из нас вакцинированы, имеются лекарства, средства индивидуальной защиты», - отметил министр.

Лаанет сказал в свою очередь, что международному сообществу предстоит приложить усилия, чтобы все страны НАТО одобрили присоединение Финляндии и Швеции к альянсу. Если присоединение произойдет, Балтийское море станет внутренним морем НАТО, страны смогут быстрее вместе реагировать на риски. Министр выразил надежду на то, что противостояние со стороны Турции в итоге будет преодолено. К нему присоединилась и Эва-Мария Лийметс. Она отметила, что Эстония со своей стороны все приготовления произвела.

Министр сообщила, что настоящий момент мы приняли 37 000 беженцев из Украины, что составляет 2,3% населения Эстонии. «Мы хотим, чтобы они могли вернуться домой, когда это будет безопасно. Для этого нам нужно подумать о восстановлении Украины. Мы уже выбрали конкретный регион, которому будем помогать. Это Житомирская область, представители которой недавно приезжали в Эстонию. Также мы будет оказывать содействие в расследовании военных преступлений», - отметила министр.