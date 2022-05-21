«Любите свой русский мир, служите там, целуйте своего патриарха Кирилла и Путина». Глава УПЦ - Delfi: многие священнослужители Московского патриархата - агенты ФСБ

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Вы сказали, что молитесь за украинскую армию. А в Москве тоже молятся за свою армию. Как это объяснить людям? Бог же у всех один?

Это вариант: «русский мир» - московский патриархат. Они постоянно декларируют, что русские и украинцы - это один народ, что Украина - это какая-то окраина. Доходит до того, что представители московского патриархата рассказывает, что крещение Киевской Руси проходило не в Украине, а где-то в средней полосе России.

Но правда бывает одна. У нас возникают конфликтные ситуации с московским патриархатом, я помню 2014 год, когда я переехал с Донецка в Мариуполь, я дважды беженец. И в одном из храмов московского патриархата на тот момент стояла жертвенница для денег. На ней написано: пожертвуйте, пожалуйста, для раненых воинов Донецкой народной республики. Уже показатель того, за кого они молятся и кому они помогают.

Сейчас идет необратимый процесс, перехода религиозных общин от московского патриархата к нам в УПЦ. Не всегда они переходят вместе со священниками, архиереями. Только два архиерея, насколько знаю, присоединились к нам. Это происходит потому, что очень многие священнослужители, епископы, митрополиты Московского патриархата являются агентами ФСБ. Они сидят очень давно на плотном крючке российских спецслужб: шаг вправо, шаг влево и их внутренний мир будет раскрыт.

Вы говорите, что если будет раскрыт «внутренний мир» некоторых священников Московского патриархата, которые не хотят переходить в УПЦ. А что за внутренний мир, что там может скрыться?

Все что угодно. Они могли получать деньги от ФСБ, какие-то грехи у них есть, их изобличили, сказали, мы никому не расскажем, но ты должен подписать документ о сотрудничестве. Это может быть давняя разработка, потому что у многих старых священников есть даже клички в ФСБ. КГБ, потом ФСБ и т.д.