DELFI В УКРАИНЕ | Митрополит УПЦ об ужасах войны: первый вопрос, который задают люди, - почему Бог это допустил?

К вам обращаются люди со своими душевными переживаниями. Как вы оцениваете психологическое состояние украинцев?

Люди очень сильно морально страдают, у них опускаются руки, особенно, когда начинают вспоминать о прошлом. О жизни «до и после». Все украинцы большие труженики, большие молодцы, они работали, зарабатывали деньги, строили дома, покупали квартиры, строили планы на летний отпуск.

А теперь у многих нет ни дома, ни квартиры, и иной раз даже семьи. Очень много погибших. Только по официальным данным в Мариуполе погибло свыше 25 тыс. человек, но поверьте, убитых гораздо больше.

Роль церкви в поддержке беженцев очень велика, потому что священник выполняет роль и духовного пастыря, и психолога, и психоаналитика. Просто человека, который может молча выслушать, а потом сделать паузу, подсказать, помочь, поддержать.

И вот я в шутку называют наших священников «Нескафе - три в одном». Он и пастырь, и лекарь духовный, и психолог.

Когда люди общаются со священникам, то первый вопрос к ним такой: почему Бог это допустил?

Что вы на это отвечаете?