Законопроект о повышении семейных пособий принят при поддержке 60 депутатов, правительство остается

Оппозиция, прежде всего EKRE, представила более 700 поправок к дополнительному бюджету и связанным с ним законопроектам. Однако, в ходе дебатов по вотуму о доверии правительству, голосование по поправкам не произошло. Если бы вотум доверия не получил поддержки в Рийгикогу, правительство ушло бы в отставку.