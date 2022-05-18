Законопроект о повышении семейных пособий принят при поддержке 60 депутатов, правительство остается(20)
Правительство увязало пакет проектов дополнительного бюджета с вотумом о доверии на сессии в понедельник, перед вторым чтением законопроектов в Рийгикогу. При этом, правительство взяло на себя обязанности ведущей комиссии по законопроектам и само подготовило законопроекты для окончательного голосования в парламенте.
Оппозиция, прежде всего EKRE, представила более 700 поправок к дополнительному бюджету и связанным с ним законопроектам. Однако, в ходе дебатов по вотуму о доверии правительству, голосование по поправкам не произошло. Если бы вотум доверия не получил поддержки в Рийгикогу, правительство ушло бы в отставку.
Законопроект о семейных пособиях был принят 60 голосами, 9 депутатов (фракция "Отечество") проголосовали против, 22 в голосовании не участвовали.
Если бы Рийгикогу не принял законопроект, увязанный с вопросом о доверии правительству, спикер Рийгикогу Юри Ратас (Центристская партия) немедленно уведомил бы об этом президента, и правительство бы ушло в отставку.