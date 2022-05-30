Новости Эстонии
30.05.2022, 07:00

Нехватка русскоязычных логопедов обостряется. Своих не готовят, россиян не пускают, украинцы помогут?

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Комментарий специалиста
Андрей Цветаев andrei.tsvetajev@ekspressmeedia.ee
Логопеды
Логопеды
ФОТО: Ekspress Meedia | Andrei Tsvetajev

Ситуация с русскоязычными логопедами в Эстонии плачевная. Программы подготовки новых специалистов на русском языке нет. Планы по подготовке логопедов в российских вузах более не осуществимы. Есть ли выход из этой ситуации и помогут ли нам украинские беженцы?

RusDelfi познакомился со Светланой. Светлана - мама ребенка с аутизмом из Пярну. Сын Светланы говорит очень мало. Но даже небольшой словарный запас у него русский. Работать с эстонским логопедом на эстонском языке он не может. Невозможно учить второй язык, когда каждое новое слово на родном языке дается очень тяжело.

Для них услуги логопеда необходимы. Реабилитационный план для ее ребенка подразумевает регулярные уроки со специалистом. Русскоязычный логопед, со слов Светланы, в Пярну только один. Принимает клиентов он два раза в неделю.

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