30.05.2022, 07:00
Нехватка русскоязычных логопедов обостряется. Своих не готовят, россиян не пускают, украинцы помогут?(5)
Комментарий специалиста
ФОТО: Ekspress Meedia | Andrei Tsvetajev
Ситуация с русскоязычными логопедами в Эстонии плачевная. Программы подготовки новых специалистов на русском языке нет. Планы по подготовке логопедов в российских вузах более не осуществимы. Есть ли выход из этой ситуации и помогут ли нам украинские беженцы?
RusDelfi познакомился со Светланой. Светлана - мама ребенка с аутизмом из Пярну. Сын Светланы говорит очень мало. Но даже небольшой словарный запас у него русский. Работать с эстонским логопедом на эстонском языке он не может. Невозможно учить второй язык, когда каждое новое слово на родном языке дается очень тяжело.