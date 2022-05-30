Нехватка русскоязычных логопедов обостряется. Своих не готовят, россиян не пускают, украинцы помогут?

RusDelfi познакомился со Светланой. Светлана - мама ребенка с аутизмом из Пярну. Сын Светланы говорит очень мало. Но даже небольшой словарный запас у него русский. Работать с эстонским логопедом на эстонском языке он не может. Невозможно учить второй язык, когда каждое новое слово на родном языке дается очень тяжело.