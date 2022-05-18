Работница почты предотвратила передачу крупной суммы денег мошенникам

"Героиней этого месяца стала сотрудница Omniva Елена, которая не позволила клиенту перевести тысячи евро мошеннику", - сообщается на странице Пыхьяской префектуры в Facebook.

Две недели назад мужчина зашел в почтовое отделение Omniva в Таллинне, намереваясь отправить за границу более 6 000 евро. Вскоре работавшая в тот день Елена поняла, что доверчивого человека пытаются обмануть мошенники. Сотрудница Omniva отказалась совершать международную транзакцию Western Union, а также ей удалось убедить клиента, что деньги у него пытаются отнять мошенники.

Сегодня Елену поблагодарил Урмет Тамбре, глава криминального бюро Пыхьяской префектуры: "Ее решительные действия позволили предотвратить ухудшение качества жизни одного человека - мужчина даже взял кредит для совершения сделки. Поведение Елены наглядно демонстрирует, как важно заботиться о других, в том числе о совершенно незнакомых людях. Спасибо, Елена, за вашу внимательность в работе и заботу".

Люди каждый день становятся жертвами мошенников. Предупрежден - значит вооружен. Читайте о наиболее распространенных видах мошенничества ЗДЕСЬ!