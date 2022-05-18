Министр культуры Эстонии о памятниках Красной армии: я не вижу, чтобы мы могли как-то нейтрально относиться к этому вопросу

"Самая основная причина - война, которая сейчас происходит в Украине, - пояснил Терик причину обострения этой проблемы. - В Эстонии про памятники мы говорили еще когда в фокусе был "Бронзовый солдат". Сейчас, когда идет война, этот вопрос, конечно, снова возник. Я думаю, что здесь очень сложно найти варианты, при которых все будут довольны. В нашем обществе живет много людей, у которых родные воевали на той или другой стороне. Но фактом является и то, что после Второй мировой войны Эстонию оккупировали, и я думаю, что это очень важный фактор, с которым люди и сейчас сталкиваются. Для них монументы Красной армии - символы оккупации Эстонии. Я думаю, что это и является причиной того напряжения, с которым мы сейчас сталкиваемся", - подчеркнул он.