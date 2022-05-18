Сколько влезет за пазуху? Мужчина пытался украсть из магазина 36 бутылок водки

На прошлой неделе экипаж G4S отреагировал на сигнал тревоги, извещавший о взломе на заводе по производству напитков. По словам сотрудника патруля, главная дверь здания была открыта, но внутри никого не было. «При первичном осмотре выяснилось, что язычок замка зажат внутрь и дверь открыта, но внутри никого не было. Возможно, сработавшая сигнализация отпугнула взломщика, и он убежал», – сказал руководитель коммуникационного отдела G4S Максим Тууль и добавил, что нанесенный взломом ущерб ограничился лишь сломанным дверным замком.