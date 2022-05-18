Сколько влезет за пазуху? Мужчина пытался украсть из магазина 36 бутылок водки(1)
На прошлой неделе снова было зарегистрировано несколько попыток взломов и краж. В очередной раз подтвердилось, что в полнолуние у патрулей больше работы.
На прошлой неделе экипаж G4S отреагировал на сигнал тревоги, извещавший о взломе на заводе по производству напитков. По словам сотрудника патруля, главная дверь здания была открыта, но внутри никого не было. «При первичном осмотре выяснилось, что язычок замка зажат внутрь и дверь открыта, но внутри никого не было. Возможно, сработавшая сигнализация отпугнула взломщика, и он убежал», – сказал руководитель коммуникационного отдела G4S Максим Тууль и добавил, что нанесенный взломом ущерб ограничился лишь сломанным дверным замком.
Конец недели и полнолуние принесли еще несколько странных случаев. «В Таллинне с одной строительной площадки поступил сигнал взлома. Прибывший на место происшествия патруль обнаружил на объекте говорящего на иностранном языке мужчину, который объяснил взлом тем, что живет неподалеку от объекта и пришел набрать земли», – рассказал Тууль.
Патруль, отреагировавший в Таллинне на сигнал паники в продуктовом магазине, задержал человека, который повторно пытался совершить кражу. Он хотел украсть четыре ящика (36 бутылок) водки общей стоимостью 359,64 евро. Товар вернули клиенту в неизменном виде.