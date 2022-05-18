В Таллинне пройдет теннисный турнир WTA

Женская теннисная ассоциация (WTA) обнародовала обновленный календарь турниров на осень 2022 года: в списке турниров оказался и Tallinn Open.

Таллинну предлагали провести турнир WTA еще в феврале, но тогда не удалось заручиться финансовой поддержки от государства, пишет Rus.err.ee.

Затем переговоры по проведению турнира в Таллинне возобновились. Ориентировочный бюджет теннисного турнира категории WTA 250, который Эстония примет впервые в своей истории, составит порядка 1,5 млн евро.

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