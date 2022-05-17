В учебных заведениях Эстонии зарегистрировано уже более 4500 детей из Украины

К настоящему времени дети и подростки из Украины зарегистрированы в учебных заведениях по всей Эстонии, от детских садов до профессиональных училищ. По данным EHIS, наибольшее количество учащихся из Украины зарегистрировано в Харьюмаа (2 145), Тартумаа (496), Пярнумаа (317), Ида-Вирумаа (303), Ляэне-Вирумаа (283) и Сааремаа (170).

69,9% обучаются в образовательных учреждениях с эстонским языком обучения, 19,9% - в образовательных учреждениях с русским языком обучения, 9,7% - в образовательных учреждениях, реализующих программу языкового погружения, и 0,5% - в школах с английским языком обучения.

Помимо детей, во многих учебных заведениях работает персонал из Украины. По данным опроса министерства, в общей сложности 135 украинских беженцев трудоустроены в 91 учебном заведении - в 2 профессионально-технических училищах и в 89 общеобразовательных школах. Большинство из них работают учителями (43) или помощниками учителей (47), но есть также психологи, логопеды, опорные работники, руководители мероприятий, координаторы обучения, а также те, кто работает в столовой или помогает поддерживать порядок в школьных зданиях.

Более подробный обзор детей и подростков из Украины в учебных заведениях по уездам см. на карте и на портале Haridussilm.