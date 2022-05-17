Маленькая девочка залезла на дерево и не смогла спуститься, пришлось вызывать спасателей(2)
В Тарту спасателям пришлось снимать с дерева маленькую девочку, которая сама слезть не смогла.
Сообщение поступило в центр тревоги в понедельник в 17:58. Встревоженная бабушка сообщила, что ее четырехлетняя внучка во время игры залезла на дерево и не может спуститься.
Спасатели, прибывшие к дому на Вильяндиском шоссе, установили лестницу и быстро сняли ребенка с дерева.
Охота за сокровищами закончилась пожаром
Чуть более полутора часов спустя, в 19:40, спасатели получили еще один вызов, связанный с заигравшимися детьми.
Звонивший сообщил, что на кольцевой дороге Сыпрузе пст в Тарту, из-за живой изгороди поднимается синеватый дым. Прибывшие на место спасатели обнаружили, что дети, которые при виде пожарных сразу убежали, играли в охотников за сокровищами и, среди прочего, неосторожно обращались с открытым огнем.
Спасатели потушили возгорание.