ЧП и криминал
17.05.2022, 15:20

Маленькая девочка залезла на дерево и не смогла спуститься, пришлось вызывать спасателей

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Foto on illustreeriv!
Foto on illustreeriv!
ФОТО: Ekspress Meedia | Delfi lugeja

В Тарту спасателям пришлось снимать с дерева маленькую девочку, которая сама слезть не смогла.

Сообщение поступило в центр тревоги в понедельник в 17:58. Встревоженная бабушка сообщила, что ее четырехлетняя внучка во время игры залезла на дерево и не может спуститься.


Спасатели, прибывшие к дому на Вильяндиском шоссе, установили лестницу и быстро сняли ребенка с дерева.


Охота за сокровищами закончилась пожаром


Чуть более полутора часов спустя, в 19:40, спасатели получили еще один вызов, связанный с заигравшимися детьми.


Звонивший сообщил, что на кольцевой дороге Сыпрузе пст в Тарту, из-за живой изгороди поднимается синеватый дым. Прибывшие на место спасатели обнаружили, что дети, которые при виде пожарных сразу убежали, играли в охотников за сокровищами и, среди прочего, неосторожно обращались с открытым огнем.


Спасатели потушили возгорание.


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