Маленькая девочка залезла на дерево и не смогла спуститься, пришлось вызывать спасателей

Сообщение поступило в центр тревоги в понедельник в 17:58. Встревоженная бабушка сообщила, что ее четырехлетняя внучка во время игры залезла на дерево и не может спуститься.



Спасатели, прибывшие к дому на Вильяндиском шоссе, установили лестницу и быстро сняли ребенка с дерева.



Охота за сокровищами закончилась пожаром



Чуть более полутора часов спустя, в 19:40, спасатели получили еще один вызов, связанный с заигравшимися детьми.



Звонивший сообщил, что на кольцевой дороге Сыпрузе пст в Тарту, из-за живой изгороди поднимается синеватый дым. Прибывшие на место спасатели обнаружили, что дети, которые при виде пожарных сразу убежали, играли в охотников за сокровищами и, среди прочего, неосторожно обращались с открытым огнем.



Спасатели потушили возгорание.



