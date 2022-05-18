Не упустите возможность! Fermi Energia предлагает стипендию для обучения в области ядерной энергетики за рубежом

По словам Хенри Ормуса, вице-президента Европейской ассоциации ядерной энергетики (European Nuclear Society) и члена правления Fermi Energia, компания вносит разносторонний вклад в образование молодежи, потому что атомная энергетика – это наукоемкая сфера, которая требует хорошего образования.



"Мы хотим, чтобы наши специалисты обучались за границей по лучшим в мире магистерским программам в области ядерной энергетики и ядерных технологий, чтобы привнести в Эстонию лучшие отраслевые знания. Кроме того, в сотрудничестве с нашими международными партнерами мы создаем возможности для того, чтобы эстонские специалисты после учебы могли поехать за границу на работу и стажировку, а затем привезти домой столь необходимые практические навыки и опыт. Эстонская молодежь – это будущее Эстонии, и в ее образование необходимо инвестировать, если мы хотим вывести эстонскую энергетику в высокотехнологичный 21-й век", – пояснил Ормус.



Прошлогодний стипендиат Райнер Келк получает степень магистра на факультете ядерной инженерии по совместной программе Федеральной политехнической школы Лозанны и Швейцарской высшей технической школы Цюриха (ETHZ). "После первого семестра, проведенного в Лозанне, я теперь учусь в ETH в городе Цюрихе. В этом семестре мы больше узнаем о безопасности атомных электростанций, методах анализа рисков и о материалах. Кроме того, я взял семестровый проект, в котором моделирую с помощью вычислений работу теплообменника, работающего на натрии. Также я поступил на летнюю стажировку – с июля буду работать в Nagra. Эта компания занимается анализом и планированием окончательного захоронения радиоактивных отходов в Швейцарии", – сказал Келк.



Стипендия Fermi Energia будет выплачиваться в течение двух академических лет (2х10 месяцев), ее размер составит 1000 евро в месяц. После окончания обучения стипендиат должен будет три года проработать в Fermi Energia.



Fermi Energia продолжает то, что 14 лет назад начала Eesti Energia. Тогда, благодаря стипендии Eesti Energia, три студента ТТУ (Мерья Пукари, Хенри Ормус и Каспар Кёэп) получили возможность обучаться ядерной энергетике в магистратуре Королевского технологического института, Швеция. Эти специалисты сделали карьеру и стали международно признанными экспертами в области ядерной энергетики. Все они являются учредителями компании Fermi Energia наряду с другими специалистами в своих областях.



Для подачи заявки на стипендию необходимо заполнить анкету и приложить перечень необходимых документов. Срок подачи заявлений – 30 июня 2022 г.



Более подробную информацию о стипендии и анкету вы найдете здесь.