Молодежь ожидает от банков помощи в вопросах сбережения и покупки собственного жилья

Более пристальный взгляд на ожидания клиентов разного возраста показывает, что с возрастом приоритеты несколько меняются. Если для 18–20-летних наиболее важным вопросом является поддержка в накоплении денег (68% респондентов), то для 21–25 и 26–30-летних наиболее важным вопросом является покупка первого жилья (65% и 58% соответственно). До половины молодых клиентов ожидают от банка поддержки в начале инвестирования.

Также ожидаются советы и поддержка по вопросам, связанным с путешествиями (кредитные карточки, страхование путешествий), покупкой первого автомобиля, а также открытием своего первого бизнеса. По данным опроса, каждый пятый клиент Swedbank в возрасте 18–25 лет заинтересован в создании бизнеса и хотел бы получить консультацию банка. Они ищут помощи в виде консультаций и обучения тому, как начать бизнес, а также поддержки в финансировании.

"От банка ожидают не просто открытия банковских счетов и подписания кредитных договоров, востребованы функции экспертного советника и поставщика услуг. У молодых людей большие ожидания. Мы должны сделать всё возможное, чтобы соответствовать им", – сказал руководитель подразделения услуг для частных клиентов Swedbank Тармо Улла. "Для этого мы каждый год спрашиваем мнение молодежи и очень серьёзно относимся к их отзывам, работая с отдельными командами над разработкой предложений и продуктов, которые отвечают ожиданиям молодых людей".

В опросе Swedbank приняли участие 5992 респондента в возрасте 18–30 лет. Онлайн-опрос проводился на эстонском и русском языках в январе-феврале этого года.