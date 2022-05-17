Австралийская теннисистка рассказала о попытке суицида
265-я ракетка мира Дестани Айява, которой на прошлой неделе исполнилось 22 года, рассказала, что пыталась покончить с собой.
"В ночь на Пасху (17 апреля) я собиралась совершить суицид, но проезжавшие мимо три человека спасли меня и отвезли домой.
Я не хотела дожить до своего 22-го дня рождения, но знаю, что семья и друзья будут счастливы узнать, что я жива в этот особенный день.
Иногда люди, которых ты встречаешь в жизни, могут заставить тебя почувствовать, что ты недостойна любви. Но в конце концов я поняла: "Верен Бог, который не попустит вам быть искушаемыми сверх сил, но при искушении даст и облегчение, так чтобы вы могли перенести".
Спасибо за вашу любовь и добрые пожелания, если сегодня они у вас есть. Люблю", - написала теннисистка, процитировав отрывок из книги "Первое послание к Коринфянам".
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