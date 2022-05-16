Эстонские волонтеры помогли спастись украинскому еноту и переправить его в Латвию

“Наши волонтеры привыкли к сложным задачам - едут люди с ранениями, маленькими детьми или животными без документов. Но ребята находят решение, если его возможно найти. Недавно в Эстонию через границу приехал малыш енот!”, - пишут добровольцы в группе "Mariupoli sõbrad/ Друзья Мариуполя в Эстонии".

Они объясняют, что семье с двумя детьми из Мариуполя военные подарили щенка енота. Его маму убило при обстреле зоопарка и без заботы людей малыш бы погиб!

Волонтеры помогли семье добраться до границы, но оставлять Машу, так назвали енота, украинцы не хотели. За время дороги малышка стала настоящей опорой и поддержкой всей семьи, а дети особенно к ней привязались. Содержание диких животных запрещено в Европе, поэтому енотика могли просто не пустить. Но благодаря чудесам дипломатии, уговорам, компромиссам и доброте таможенников, Маша с семьей проехала через Эстонию и добралась до Риги.

“А в Нарве нашему волонтеру Коле пришлось побегать, чтобы найти малышке подходящее молоко! Енотику подходит только особое, детское молоко. Сытая девочка отправилась с семьей дальше, в Ригу. Маленькая победа наших ребят и много радости для семьи, которой пришлось бежать от войны”, - радуются волонтеры.