ФОТО | Бывший вице-мэр Таллинна Эха Вырк предстала перед судом
Прокуратура обвиняет бывшего вице-мэра Эху Вырку в даче ложных показаний в связи с расследованием запрещенного пожертвования Центристской партии.
В сентябре сотрудники полиции посетили кабинет Эхи Вырк, которая в то время занимала пост вице-мэра Таллинна.
В прокуратуре вскоре пояснили, что в конце августа было возбуждено уголовное дело по статье Пенитенциарного кодекса о даче ложных показаний.
Еще через какое-то время стало известно, что ложные показания связаны с уголовным делом о запрещенном пожертвовании Центристской партии со стороны Яны-Хелен Юхасте.
«Меня спрашивали в качестве свидетеля о телефонном разговоре с одним членом Центристской партии. Согласно подозрению, в разговоре упоминалось имя Юхасте. Спустя восемь месяцев я не помнила содержания звонка. Поэтому я сказала полиции, что не совершала звонка с подобным содержанием», - сказала Вырк на пресс-конференции.