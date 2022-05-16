ФОТО | Бывший вице-мэр Таллинна Эха Вырк предстала перед судом

В сентябре сотрудники полиции посетили кабинет Эхи Вырк, которая в то время занимала пост вице-мэра Таллинна.

В прокуратуре вскоре пояснили, что в конце августа было возбуждено уголовное дело по статье Пенитенциарного кодекса о даче ложных показаний.

Еще через какое-то время стало известно, что ложные показания связаны с уголовным делом о запрещенном пожертвовании Центристской партии со стороны Яны-Хелен Юхасте.

«Меня спрашивали в качестве свидетеля о телефонном разговоре с одним членом Центристской партии. Согласно подозрению, в разговоре упоминалось имя Юхасте. Спустя восемь месяцев я не помнила содержания звонка. Поэтому я сказала полиции, что не совершала звонка с подобным содержанием», - сказала Вырк на пресс-конференции.