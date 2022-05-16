Новак Джокович выиграл турнир в один день со своим сыном

«Я только что узнал, что мой сын выиграл турнир сегодня. Небольшой клубный турнир. Хотя это не имеет значения, результат вторичен. Я просто рад тому, что он играет. Мы обсуждали кое-какие детали в последние дни, и я вводил его в мир тенниса. Было любопытно понаблюдать за тем, как он реагирует. Первый официальный турнир навсегда остаётся в памяти. Мне бы очень хотелось, чтобы он получал удовольствие на корте. Насколько я понял, он был на седьмом небе от счастья, как и вся семья. Я не заставляю его играть. И никогда не заставлял. Выйти на корт было исключительно его решением», – сказал Джокович на пресс-конференции.