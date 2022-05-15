Они вернулись! По улицам Таллинна снова можно ездить на электрических велосипедах Bolt

В настоящее время на улицах Таллинна можно найти около 60 велосипедов, но в ближайшие месяцы их количество увеличится.

По словам руководителя сектора самокатов Bolt в странах Балтии Эймантаса Балты, электровелосипеды идеально подходят для больших расстояний, которые не преодолеть на самокатах. "Мы добавили прокат электровелосипедов в наши услуги именно для того, чтобы предложить максимально разнообразный ассортимент для передвижения. Велосипеды - идеальное решение для поездки, например, из Пирита в центр города, которая обойдется всего в три-четыре евро", - добавил Балта.

Электровелосипеды Bolt разработаны с учетом принятых на рынке высоких стандартов безопасности. Велосипеды оснащены надежными задними и передними барабанными тормозами и устойчивыми к проколам шинами, не боящимися езды по битому стеклу и обеспечивающими более плавный ход. Кроме того, на велосипедах есть отдельный экран, который показывает скорость и уровень заряда батареи велосипеда, отдельный держатель для телефона с возможностью беспроводной зарядки.

Электровелосипеды изготовлены из 100% перерабатываемого алюминия и имеют срок службы до 5 лет. Максимальная скорость велосипедов составляет 25 км/ч, запас хода - 60 километров. В Таллинне на электровелосипедах можно ездить по велосипедным дорожкам и тротуарам. Электровелосипеды Bolt можно арендовать с 16 лет, при использовании рекомендуется носить шлем.

В этом году Bolt планирует поставить в европейские города около 16 000 электровелосипедов. Помимо Таллинна, электровелосипеды можно будет взять в аренду во многих других европейских городах, включая Мадрид, Лиссабон, Копенгаген и Краков.