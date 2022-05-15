ФОТО | У здания Таллиннской ратуши состоялось торжественное открытие XXI Дня Таллинна, премьер-министру открыли ворота на Люхике Ялг

Кульминацией Дня Таллинна станет бесплатный концерт под открытым небом, который будет проходить с 15 до 22 часов на концертной площади Кадриорга. В программе детское представление Ahhaa, выступление оркестра из Украины Prime Orchestra, коллективов Minimal Wind, Gameboy & Friends (Gameboy Tetris, villemdrillem, Clicherik & Mäx), а также Танеля Падара, Уку Сувисте и Сильвера Лааса.

На этот раз в День Таллинна пройдет и Музейное воскресенье, в ходе которого можно будет бесплатно посетить филиалы Таллиннского городского музея.

По случаю 700-летия в Таллиннской ратуше проходит день открытых дверей — до 17 часов горожане и гости города приглашаются бесплатно посетить здание. В рамках Дня Таллинна состоится целый ряд мероприятий и концертов. В 14 часов в концертном зале ”Эстония” начнется бесплатный финальный концерт конкурса молодых музыкантов ”Таллиннский талант”. Гостей также будут ждать в здании Таллиннского горсобрания (Вана-Виру, 12) — в 14 часов начнется экскурсия на эстонском, а в 15.30 — на русском языке.

”Таллинн видел и хорошие, и плохие времена. Принятие Любекского городского права, предоставление его горожанам, послужило созданию магистрата, а также строительству и возведению Ратуши. На протяжении более чем 600 лет из этого здания происходило управление Таллинном, — сказал Куускемаа. — Город Таллинн преуспел в торговле, мореходстве и культуре. Это также заложило основу для процветания музыки в Таллинне — в 1405 году Таллиннский магистрат основал общество музыкантов. И сегодня наши музыканты, композиторы, исполнители и дирижеры известны во всей Европе. Таким же образом Таллинн заложил основу для заботы о здоровье своих граждан, о чем наилучшим образом свидетельствует Ратушная аптека”.

”Тем не менее, история — это только фундамент. То, что мы строим — это будущее. Будущее горожан и будущее Таллинна. Вместе и во имя наших детей”, — подчеркнул Кылварт.

На открытии Дня Таллинна мэр Михаил Кылварт отметил, что Таллинн — это исторический город, и в столице нет другого места, где концентрация истории была бы выше, чем здесь, на Ратушной площади.

Традиция празднования Дня Таллинна была заложена в 2002 году. День Таллинна напоминает жителям города о полученном в 1248 году Любекском праве, которое означало принятие столицы Эстонии в союз городов Европы. Цель празднования Дня Таллинна — подчеркнуть значение истории города и статуса таллиннца, а также углубиться в страницы истории города и получше узнать его настоящее.

А начался XXI День Таллинна сегодня с традиционной встречи главы правительства и мэра столицы у ворот на улице Люхике Ялг. Премьер-министра Каю Каллас, спустившуюся в Нижний город с Тоомпеа на празднование Дня Таллинна, поприветствовал мэр столицы Михаил Кылварт.

День Таллинна торжественно открыл мэр города Михаил Кылварт и руководитель Пыхьяской префектуры полиции Йоозеп Каасик, отчитавшийся перед мэром и премьер-министром о ситуации в столице.

Мэр Михаил Кылварт отметил, что 774 года назад датский король Эрик IV Плужный Грош даровал Таллинну Любекское право. ”Однако этот год особенный еще и тем, что мы отмечаем 700 лет со дня первого упоминания о Ратуше, а также 600 лет со дня первого упоминания о Ратушной аптеке. Кроме того, в этом году Таллинн был удостоен звания Города музыки ЮНЕСКО, — сказал Кылварт. - Последние два года мы говорим о трудных временах, и это действительно так. Но уверен, что мы сможем преодолеть эти времена, а выйти победителями, если будем сотрудничать. Как мы знаем, эту стену еще называют ”стеной недоверия”, однако хочется верить, что стены устоят, а вот недоверие падет”.

По словам премьер-министра Кая Каллас, стена стояла здесь веками, но положительным моментом является и то, что, хотя время от времени между Тоомпеа и Нижним городом возникали разногласия, ворота все время были открыты. ”Не только в этот, но и в любой другой день. Я также считаю, что какими бы трудными ни были времена, мы преодолеем их, только если будем работать вместе и поддерживать хорошие отношения. Должно быть так, чтобы эти ворота всегда были открыты для горожан”.