Закрывается один из излюбленных таллиннских ресторанов. Почему?

Одно из самых популярных таллиннских заведений общественного питания, Sushi Plaza, было вынуждено закрыться, поскольку работодателю не хватало персонала для обслуживания клиентов на месте. Теперь ресторан работает только на выдачу курьерских заказов.

Управляющий рестораном Максим Карчевский ищет новых сотрудников уже с конца прошлого года. Бывшие сотрудники либо устроились на работу в другие места, либо были "перекуплены" другими ресторанами, выплачивающими более высокую зарплату. "Заработная плата выросла и составляет 6-10 евро. Единственный способ найти официантов - привлекать персонал из других ресторанов", - говорит Карчевский.