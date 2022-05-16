Смотри, как изменилась продуктовая корзина с 1993 года

Марье Йозинг отметила, что начало быстрого роста цен было положено еще в январе. Цена на электроэнергию и другие повысившиеся расходы предприятий повлекли за собой рост цен. Благодаря старым складским запасам часть товаров еще удавалось реализовывать по старой цене.

"Но сейчас картина в магазинах такова, что нельзя найти товары по той же цене или дешевле. На ум приходит только один пример — сахар пока относительно стабилен. В остальном все продукты питания продолжают дорожать", - отмечает Йозинг.

Важным моментом здесь стало то, что многие факторы роста цен сошлись одновременно. По словам Йозинг, нынешнее повышение цен носит глобальный характер: "С этим очень-очень сложно что-то сделать, очень сложно и найти быстрые решения".