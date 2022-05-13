На товарищеском матче "Флора" - "Динамо" Киев эстонские болельщики принесли плакат с нецензурной надписью в адрес Путина

Болельщики Флоры вывесили плакат и сопровождали пением "Пууутин ***ло", а когда украинские болельщики увидели этот плакат - зааплодировали и тоже стали повторять "кричалку". Также во время игры эстонские болельщики кричали "слава Украине" и весь стадион отвечал "героям слава".