13.05.2022, 20:07
На товарищеском матче "Флора" - "Динамо" Киев эстонские болельщики принесли плакат с нецензурной надписью в адрес Путина
ФОТО: Ekspress Meedia | Евгений Грибовский
Эстонский футбольный клуб "Флора" на стадионе "A. Le Coq Arena" проводит благотворительный товарищеский футбольный поединок под лозунгом "Матч за мир. Остановите войну в Украине" с киевским "Динамо".
Болельщики Флоры вывесили плакат и сопровождали пением "Пууутин ***ло", а когда украинские болельщики увидели этот плакат - зааплодировали и тоже стали повторять "кричалку". Также во время игры эстонские болельщики кричали "слава Украине" и весь стадион отвечал "героям слава".