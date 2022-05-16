16.05.2022, 09:56
ОТВЕЧАЕТ ЮРИСТ | Может ли супруг без моего согласия подарить наследство родителей?
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Супруг получил в наследство от родителей дом и земельный участок. Что нужно знать? На этот вопрос в издании Maaleht отвечает юрист Иво Махов.
Я вышла замуж в 1966 году. Родителям мужа принадлежал деревенский дом, который в 1983 году был поделен между тремя детьми, один из них - мой муж. Затем муж выкупил у других братьев-сестер их долю и стал единоличным собственником дома. В ходе земельной реформы он получил также 24 га земли. Долгие годы мы с мужем и детьми хозяйствовали в деревенском доме, выращивали на 10 га черную смородину, капусту, держали мелкий скот. В то же время строили в городе дом.