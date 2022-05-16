ОТВЕЧАЕТ ЮРИСТ | Может ли супруг без моего согласия подарить наследство родителей?

Я вышла замуж в 1966 году. Родителям мужа принадлежал деревенский дом, который в 1983 году был поделен между тремя детьми, один из них - мой муж. Затем муж выкупил у других братьев-сестер их долю и стал единоличным собственником дома. В ходе земельной реформы он получил также 24 га земли. Долгие годы мы с мужем и детьми хозяйствовали в деревенском доме, выращивали на 10 га черную смородину, капусту, держали мелкий скот. В то же время строили в городе дом.

Теперь муж говорит, что у меня нет никаких прав на дом и землю, так как это - наследство от его родителей. Он хочет сделать дарственную на всё имущество нашей дочери. Может ли он без моего согласия таком образом распоряжаться наследством своих родителей? Есть ли у меня право на какую-то материальную компенсацию до того, как муж решит, что делать со всем имуществом (дом и земля)?