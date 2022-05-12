Летом в столичном парке построят тропу приключений

Автор идеи Рэйчел Каролин Кунда, школьница из Таллинна, посчитала, что у детей и молодежи может быть больше возможностей весело проводить свободное время на свежем воздухе. «Я большой любитель приключенческих видов спорта и кому не нравится такой вид отдыха. Мое предположение состояло в том, что таких троп могло быть по крайней мере две, и насколько мне известно, так оно и будет», — сказала Рэйчел Каролин, которая сказала, что, когда она была младше, она часто ходила играть со своими родителями в парк Лёвенру, из чего выбор и пал на этот парк. «Меня познакомили с проектом тропы приключений, и я с нетерпением жду, когда он будет завершен, потому что это обещает быть действительно крутым местом».

"Тропа приключений, которая строится в Лёвенру – одна из самых больших низких приключенческих троп в Эстонии, пользование которой бесплатно для всех! Для преодоления трассы не требуется никакого альпинистского снаряжения, и все элементы будут установлены низко, чтобы по ней могли подниматься люди любого возраста, веса и роста. Кроме того, установлено противоскользящее основание. На трассе будет установлен 41 различный элемент для подъема и 2 длинных спуска на 30 опорных столбах. Для более опытных устанавливаются и более сложные элементы», — рассказал Каспар Нымберг, представитель 3park Eesti OÜ. «В конструкции используются цвета, гармонирующие с природой, которые также подходят для парковой среды», — приглашает Нымберг пройтись по тропе летом. Как уже упоминалось, в конце трассы планируется построить две 60-метровые канатные дороги.