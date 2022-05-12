Юри Ратас: Центристская партия распада коалиции не хочет, переговоров о новой коалиции центристы не начинали

Как сказала ранее премьер-министр Кая Каллас, если законопроект по повышению детских пособий будет принят, то нынешней правящей двухпартийной коалиции придет конец. "С их стороны было бы честно сделать так, как предусматривают законы, то есть когда мне выносится вотум недоверия, и они делают то правительство, которое хотят. Это было бы честно. Так как они недостаточно мужчины, чтобы так поступить, то да, если это так пройдет, то я подам в отставку", - сказала глава правительства.