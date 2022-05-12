Ратас подтвердил готовность участвовать в послевоенном восстановлении Украины

Ратас отметил, что Эстония продолжит оказывать Украине всестороннюю поддержку и сделает все возможное для того, чтобы и наши партнеры продолжили предоставлять Украине необходимую военную, финансовую и политическую помощь. «Роль Эстонии все больше состоит в том, чтобы призывать и другие страны усилить поддержку Украины – не только на словах, но и на деле», – сказал он.

Говоря о послевоенном восстановлении Украины, Ратас сказал, что Эстония готова принять в нем участие. Страна сосредоточит свои силы на Житомирской области. Он также заверил коллегу в твердой поддержке вступления Украины в Европейский союз. «Эстония поддерживает наделение Украины статусом государства-кандидата Европейского союза. Со своей стороны мы сделаем все возможное, чтобы продвинуться в этом вопросе максимально быстро», – сказал Ратас.

В начале заседания Кондратюк выступила перед парламентом с обращением. Сегодня она также встретится с членами депутатской группы по парламентским связям с Украиной. Кроме того, запланированы встречи вице-спикера с президентом Аларом Карисом, премьер-министром Каей Каллас, министром социальной защиты Сигне Рийсало, министром здоровья и труда Танелем Кийком и с руководителем украинской общины. Кроме того, в ходе визита вице-спикер посетит пассажирское судно «Isabelle», которое используется для размещения военных беженцев из Украины.



