Адвокат разъясняет: что нужно учитывать, если вы хотите взять на работу украинцев?
Правила регистрации украинцев на работу различаются в зависимости от того, когда гражданин Украины прибыл в Эстонию, и работал ли он в Эстонии на момент начала войны. Многие предприятия заинтересованы в предоставлении работы украинцам, спасающимся от войны, но работодатели сталкиваются с множеством вопросов о том, как трудоустроить таких работников. С помощью aдвоката мы объясняем, что нужно соблюдать и помнить при приеме на работу украинцев.
Временная защита и как устроить на работу ее получателя?
Европейский Союз принял решение о применении временной защиты к гражданам Украины, согласно которому граждане Украины, проживавшие в Украине до 24.02.2022 года и прибывшие в Европейский Союз после 24.02.2022 года, могут обратиться за получением временной защиты в Европейском Союзе (включая Эстонию). Временная защита также дает право на получение вида на жительство. По словам Пяйви Маргна, aдвокатa Advokaadibüroo LMP, украинцы, получившие временную защиту и вид на жительство, имеют право находиться и работать в Эстонии. "При приеме на работу лица, получившего временную защиту, действуют все те же правила, что и при приеме на работу граждан Эстонии - работодатель должен соблюдать Закон о трудовом договоре и требование о минимальной заработной плате", - добавила Маргна.
Ситуация сложнее с теми гражданами Украины, которые уже находились в Эстонии до 24 февраля, поскольку на них не распространяется режим временной защиты.
Что будет с украинцами, работавшими в Эстонии до начала войны?
Адвокат Маргна поясняет, что в отношении граждан Украины, которые уже работали в Эстонии до начала войны, будут и дальше действовать те же требования, но с небольшими изменениями. "Обычно на основании краткосрочной регистрации в Эстонии можно находиться в течение 365 дней. Если этот срок истек или истекает, то благодаря постановлению правительства республики от 15.03, если к 24.02 у украинца была краткосрочная регистрация на работу, но она истекла или истекает в ближайшее время, он может продолжать работать до 31.05", - сказала Маргна. Следует помнить, что на краткосрочную регистрацию на работу распространяется требование об оплате труда не ниже средней заработной платы.
Вышеуказанное положение не распространяется на граждан Украины, которые были зарегистрированы 24.02 для выполнения временных сезонных работ, что требует выплаты в размере не менее минимальной заработной платы. Сезонная занятость охватывает работу в секторе, где существует значительно более высокий сезонный спрос на работников. На основании краткосрочной регистрации разрешается работать на сезонных работах 270 дней. Украинцы, занятые на сезонных работах, не могут продлить свое право на работу в соответствии с исключениями, указанными в постановлении правительства, и должны ждать, пока не пройдет год с начала их трудовой деятельности для применения нового 270-дневного периода.
Какие права есть у украинцев, которые прибыли в Эстонию до начала войны, но не работали здесь?
По словам адвоката Advokaadibüroo LMP, вышеупомянутые исключения и временная защита не распространяются на граждан Украины, которые находились в Эстонии в момент начала войны, например, в туристической поездке или в гостях у родственников. "Для того, чтобы украинец мог работать в Эстонии, работодатель должен зарегистрировать его на работу. К нему применяются все обычные правила, и, к сожалению, к нему пока что нельзя применить упрощенный вариант трудоустройства", - объяснила Маргна.
Однако все украинцы, находившиеся в Эстонии до 24.02, имеют право остаться и не будут высланы, даже если они не имеют права на получение временной защиты или если период краткосрочной сезонной работы заканчивается. Кроме того, Рийгикогу рассматривает дополнительный пакет законодательных поправок, которые должны упростить процедуры приема на работу граждан Украины, как для работодателей, так и для самих военных беженцев.