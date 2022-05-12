Адвокат разъясняет: что нужно учитывать, если вы хотите взять на работу украинцев?

Временная защита и как устроить на работу ее получателя?

Европейский Союз принял решение о применении временной защиты к гражданам Украины, согласно которому граждане Украины, проживавшие в Украине до 24.02.2022 года и прибывшие в Европейский Союз после 24.02.2022 года, могут обратиться за получением временной защиты в Европейском Союзе (включая Эстонию). Временная защита также дает право на получение вида на жительство. По словам Пяйви Маргна, aдвокатa Advokaadibüroo LMP, украинцы, получившие временную защиту и вид на жительство, имеют право находиться и работать в Эстонии. "При приеме на работу лица, получившего временную защиту, действуют все те же правила, что и при приеме на работу граждан Эстонии - работодатель должен соблюдать Закон о трудовом договоре и требование о минимальной заработной плате", - добавила Маргна.

Ситуация сложнее с теми гражданами Украины, которые уже находились в Эстонии до 24 февраля, поскольку на них не распространяется режим временной защиты.

Что будет с украинцами, работавшими в Эстонии до начала войны?

Адвокат Маргна поясняет, что в отношении граждан Украины, которые уже работали в Эстонии до начала войны, будут и дальше действовать те же требования, но с небольшими изменениями. "Обычно на основании краткосрочной регистрации в Эстонии можно находиться в течение 365 дней. Если этот срок истек или истекает, то благодаря постановлению правительства республики от 15.03, если к 24.02 у украинца была краткосрочная регистрация на работу, но она истекла или истекает в ближайшее время, он может продолжать работать до 31.05", - сказала Маргна. Следует помнить, что на краткосрочную регистрацию на работу распространяется требование об оплате труда не ниже средней заработной платы.