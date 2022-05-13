Полтора месяца без статуса временной защиты и пособия. "На какие средства нам с дочерью жить?"

Сбежавшая от войны через Россию украинка боится, что ей придется сидеть сложа руки до осени, пока Департамент полиции и погранохраны произведет необходимые проверки и предоставит временную защиту. На работу устроиться она не может, получить пособие - тоже. "На что я должна жить все это время?" Мама девятилетней дочери в растерянности. Полиция все же обещает принять решение в ближайшее время.