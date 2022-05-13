Новости Эстонии
13.05.2022, 09:55

Полтора месяца без статуса временной защиты и пособия. "На какие средства нам с дочерью жить?"

 
Mari Kukk
Mari Kukk
mari.kukk@maaleht.ee
ФОТО: Shuterstock

Сбежавшая от войны через Россию украинка боится, что ей придется сидеть сложа руки до осени, пока Департамент полиции и погранохраны произведет необходимые проверки и предоставит временную защиту. На работу устроиться она не может, получить пособие - тоже. "На что я должна жить все это время?" Мама девятилетней дочери в растерянности. Полиция все же обещает принять решение в ближайшее время.

36-летняя Лена (имя изменено) и ее девятилетняя дочка живут в маленькой гостевой комнатке общины церкви Харкуярве. В Эстонии они уже полтора месяца, и делопроизводство по их случаю застопорилось.

В их комнатке одно окно, сюда вмещаются две раскладушки, стол и шкаф. Лена заваривает чай, предлагает присесть и извиняется, что случайно насыпала в чашку сахара, сама она пьет черный чай с молоком.

RusDelfi
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