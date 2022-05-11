НЕДЕЛЬНЫЙ ПРОГНОЗ | Дожди придут в каждый уголок Эстонии
Циклоны с Норвежского моря один за другим двигаются через Скандинавию и Финляндию на восток. Эстония остается в зоне южной кромки этих циклонов. Поэтому в ближайшие дни кратковременные осадки могут пройти в любом уголке Эстонии.
Четверг, 12.05
Ночью: В начале ночи небольшая и переменная облачность, без осадков. После полуночи облачность увеличится и дожди, начиная с островов, распространятся по всей Эстонии. Ветер юго-западный, южный 2-8, на островах порывы до 12 м/с. Температура воздуха 6..11°С.
Днем: Облачно с дождями, во второй половине дня, начиная с островов, облачность рассеется и вероятность осадков уменьшится. Ветер юго-западный, западный 6-12, порывами 15-18 м/с. Температура воздуха 8..14°C.
Пятница, 13.05
Ночью: Небольшая и переменная облачность, местами кратковременный дождь. Ветер юго-западный, западный 4-10, на побережье порывы до 15 м/с. Температура воздуха 4..9°C.
Днем: Небольшая и переменная облачность. Местами кратковременный дождь. Ветер юго-западный, западный 4-10, порывы до 14 м/с. Температура воздуха 12..17, на наветренном побережье до 9°С.
Суббота, 14.05
Ночью: Небольшая и переменная облачность, преимущественно без осадков. Ветер юго-западный 4-10, в начале ночи на побережье порывы 14 м/с. Температура 3..9°С.
Днем: Облачно с прояснениями. Во многих местах кратковременные дожди. Ветер юго-западный, западный 3-9 м/с. Температура воздуха 11..16, на наветренном побережье до 9°С.
Воскресенье, 15.05
Ночью: Облачно с прояснениями. Во многих местах кратковременные дожди, к утру прояснит и осадки прекратятся. Ветер, начиная с островов, перейдет к северо-западному 4-10, на побережье порывы до 14 м/с. Температура воздуха 4..9°С.
Днем: Небольшая и переменная облачность. Местами возможен кратковременный дождь. Ветер северо-западный, западный 5-12, на северном побережье порывы до 17 м/с. Температура воздуха 11..16, на наветренном побережье до 9°С.
С началом новой недели над Скандинавией и Балтикой будет укрепляться зона высокого давления, которая постепенно распространится в сторону Польши и стран Балтии.
В понедельник из Финляндии через Эстонию на юго-восток будет двигаться очередной циклон, который принесет новую порцию осадков. Дождей хватит на материковой части Эстонии и на вторник, но к середине недели гребень высокого давления рассеет облачность.
Ветер северо-западного и северного направлений в понедельник будет довольно сильным. Температура воздуха понизится: заморозков не ожидается, но в ночь на среду столбик термометра опустится к нулю. Дневные максимумы начала недели составят 12-13 градусов.