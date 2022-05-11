НЕДЕЛЬНЫЙ ПРОГНОЗ | Дожди придут в каждый уголок Эстонии

Четверг, 12.05

Ночью: В начале ночи небольшая и переменная облачность, без осадков. После полуночи облачность увеличится и дожди, начиная с островов, распространятся по всей Эстонии. Ветер юго-западный, южный 2-8, на островах порывы до 12 м/с. Температура воздуха 6..11°С.

Днем: Облачно с дождями, во второй половине дня, начиная с островов, облачность рассеется и вероятность осадков уменьшится. Ветер юго-западный, западный 6-12, порывами 15-18 м/с. Температура воздуха 8..14°C.

Пятница, 13.05

Ночью: Небольшая и переменная облачность, местами кратковременный дождь. Ветер юго-западный, западный 4-10, на побережье порывы до 15 м/с. Температура воздуха 4..9°C.

Днем: Небольшая и переменная облачность. Местами кратковременный дождь. Ветер юго-западный, западный 4-10, порывы до 14 м/с. Температура воздуха 12..17, на наветренном побережье до 9°С.

Суббота, 14.05

Ночью: Небольшая и переменная облачность, преимущественно без осадков. Ветер юго-западный 4-10, в начале ночи на побережье порывы 14 м/с. Температура 3..9°С.

Днем: Облачно с прояснениями. Во многих местах кратковременные дожди. Ветер юго-западный, западный 3-9 м/с. Температура воздуха 11..16, на наветренном побережье до 9°С.

Воскресенье, 15.05

Ночью: Облачно с прояснениями. Во многих местах кратковременные дожди, к утру прояснит и осадки прекратятся. Ветер, начиная с островов, перейдет к северо-западному 4-10, на побережье порывы до 14 м/с. Температура воздуха 4..9°С.

Днем: Небольшая и переменная облачность. Местами возможен кратковременный дождь. Ветер северо-западный, западный 5-12, на северном побережье порывы до 17 м/с. Температура воздуха 11..16, на наветренном побережье до 9°С.

С началом новой недели над Скандинавией и Балтикой будет укрепляться зона высокого давления, которая постепенно распространится в сторону Польши и стран Балтии.