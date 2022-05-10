Эстонский еврокомиссар: следующей зимой цены на энергоносители тоже будут высокими(15)
По словам еврокомиссара по энергетике Кадри Симсон, следующая зима будет для потребителей сложной независимо от того, завершится ли к концу года начатая Россией война в Украине, пишет rus.err.
"Это [возможное окончание войны] ведь не подтолкнет нас к тому, чтобы потреблять российское ископаемое топливо в том же объеме. Надо быть готовым к тому, что в такой ситуации с дополнительным давлением цены не смогут быть ниже, чем прошлой зимой", - сказала Симсон во вторник в передаче "Reporteritund" на радиостанции Vikerraadio.
В такой ситуации Еврокомиссия рекомендует странам-членам продолжать субсидирование цен на энергоносители различными мерами, такими как снижение налога с оборота, сетевой платы и акцизов, а также принимать меры для экономии энергии.
Симсон подчеркнула, что до осени необходимо максимально заполнить хранилища природного газа на случай прекращения Москвой поставок топлива.